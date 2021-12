Nvidia, Zotac et HP veulent mettre fin aux frais d’importation des cartes graphiques

Les frais ne sont pas un mot qui apporte de bons sentiments, car il est généralement associé à des paiements supplémentaires qui ne plaisent pas à ceux qui sont obligés de les faire. Pas même les grandes entreprises où l’argent n’est pas nécessairement un problème.

Ainsi, les marques Nvidia, Zotac et HP demandent désormais la suspension des frais d’importation de cartes graphiques.

Nvidia, Zotac et HP veulent mettre fin aux frais d’importation de GPU

Nvidia, HP, Zotac et d’autres sociétés similaires demandent au gouvernement américain d’exempter les cartes graphiques et autres équipements électroniques importés de Chine de la taxe à l’importation de 25 %. Ces frais ont augmenté le prix des produits technologiques expédiés tant à l’étranger que sur le marché nord-américain.

Ce taux résulte de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Cependant, les entreprises accusent la Chine de vouloir contrôler les matières premières et le processus de fabrication et de logistique. Les données publiées l’année dernière indiquent que 85 % de tous les minéraux extraits devraient passer par la Chine dans le processus de fabrication. De ce fait, ce laissez-passer renchérit la matière première une fois la taxe appliquée.

Zotac a déclaré que les efforts de relocalisation des capacités de production à Taiwan sont entravés par le contrôle par la Chine d’une grande partie de sa production de matières premières.

Pour sa part, HP a souligné la dépendance actuelle de la Chine vis-à-vis de l’industrie des semi-conducteurs, à savoir dans les derniers stades de la fabrication des puces, dans les phases de test et dans les tâches à forte intensité de main-d’œuvre, ces dernières ayant l’avantage d’une main-d’œuvre à faible coût dans le pays asiatique.

Dans des commentaires à l’USTR (US Trade Representative Office), Nvidia a ajouté que la tendance actuelle des routes mondiales d’expédition des produits est également une source de préoccupation.

Le US Commercial Representation Office a déclaré qu’il évaluera chacune des demandes. Les critères détermineront si le produit particulier reste disponible uniquement en Chine ou si l’exclusion entraînera un préjudice économique grave pour les entreprises concurrentes ou les intérêts américains, notamment l’impact sur les petites entreprises, les emplois, la production industrielle et le réseau d’approvisionnement essentiel.