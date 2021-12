Les Bitcoins ont perdu un cinquième de leur valeur en 4 jours

Depuis début décembre, Bitcoin est sous observation ainsi que de nombreuses autres crypto-monnaies qui suivent sa tendance.

Bien que la valeur globale des crypto-monnaies au cours de la dernière année ait globalement augmenté, le cheminement de ces actifs est tout sauf linéaire. Pour le prouver pour la énième fois, il y a tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie par excellence, à savoir le Bitcoin : ces derniers jours la crypto de la crypto a perdu plus de 20% de sa valeur, volatilisant ce qui s’est accumulé tout au long du mois d’octobre et Novembre.

Déclin soudain

S’il est vrai que les crypto-monnaies ont habitué les observateurs à des sauts positifs et négatifs, ce qui a été enregistré ces derniers jours est un bruit sourd qui a peu de précédents. Ce n’est qu’au début du mois de novembre que les Bitcoins avaient dépassé la barre des 60 000 dollars, puis ont lentement diminué au cours des semaines suivantes. Après la fin du mois dernier, un effondrement beaucoup plus rapide a commencé : si début décembre pour une unité de la crypto-monnaie il fallait encore dépenser 51 000 dollars, aujourd’hui le chiffre nécessaire est inférieur de 10 000 dollars, et pour le moment les Bitcoins sont s’échangeant à 41 232 dollars. Comme c’est souvent le cas dans ces situations, Bitcoin a été suivi de près par plusieurs autres crypto-monnaies. Au cours de la même période, le déjà danseur Ethereum a perdu 17% de sa valeur, imité par des dizaines d’autres crypto : selon les données de Coinmarketcap, l’ensemble du marché des crypto-monnaies a perdu environ 17% de sa valeur en une journée.

Les causes de l’effondrement de ces jours ne sont pas identifiables avec certitude. Parmi les observateurs il y a ceux qui tentent de lier le phénomène à l’apparition de la variante Omicron du Covid-19 et l’impact que la découverte a eu sur les marchés boursiers, mais aussi ceux qui parlent de panique liée aux craintes de nouvelles règles à venir. sur l’achat et l’échange de crypto-monnaies.