Intel et AMD confirment leur présence aux conférences du CES 2022

Nous sommes sur le point d’entrer dans une nouvelle année, et nous attendons tous avec impatience que la prochaine soit plus prometteuse que ces deux dernières. Et pour bien commencer, dès le début du mois de janvier, nous aurons le CES 2022, où de nombreux équipements puissants devraient être annoncés pour l’année prochaine.

En ce sens, il y a désormais une bonne nouvelle puisque les géants AMD et Intel ont déjà confirmé leur présence à l’événement technologique, et annoncé que leurs conférences auront lieu le 4 janvier 2022.

Intel et AMD confirment leur présence au CES 2022

Intel et AMD étaient attendus depuis longtemps au Consumer Electronics Show (CES 2022). Et voilà, ce vendredi (3), la présence des deux géants nord-américains s’est confirmée. Ainsi, selon les informations, les deux sociétés feront leurs présentations le 4 janvier 2022.

La conférence d’Intel est déjà à l’agenda de l’événement, en attendant l’inclusion d’AMD.

En ce qui concerne AMD, il est prévu que des nouvelles concernant leurs cartes graphiques et leurs processeurs soient présentées. La marque dirigée par Lisa Su devrait dévoiler sa nouvelle gamme mobile Ryzen 6000H, basée sur la microarchitecture 6nm Zen3. Des nouvelles sur les GPU du fabricant apparaîtront également dans sa présentation à l’événement de Las Vegas.

Selon Andreas Schilling, éditeur du site Hardwareluxx, « La vision d’AMD de conduire des expériences informatiques hautes performances de classe mondiale pour les jeux, le divertissement et la façon dont nous vivons et travaillons aujourd’hui sera également un sujet (au CES 2022)« .

Quant à Intel, on attend avec impatience la présentation de la gamme de GPU Arc Alchemist. Ces nouvelles cartes graphiques devraient atteindre les ordinateurs portables, bien qu’elles puissent également atteindre les ordinateurs de bureau. De plus, la 12e génération de processeurs Alder Lake-P peut également être présentée.

Le CES 2022 devrait réunir plus de 1 700 sociétés exposantes, l’accent étant mis sur les grandes marques technologiques, telles que Qualcomm, AMD, Intel, Bosch, Canon, LG, Sony, entre autres.