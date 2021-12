9 routeurs avec 226 trous de sécurité ! Voir si le vôtre est sur la liste

Faites attention aux routeurs à la maison ou au bureau ! De manière générale, un routeur (ou routeur) est un équipement actif dans un réseau de données qui permet la communication entre des appareils sur des réseaux différents (et aussi des réseaux avec des technologies différentes) et totalement autonome.

Le routeur est essentiellement l’équipement qui établit la connexion entre notre réseau local et Internet. Récemment, 9 routeurs défaillants ont été détectés. Voyez si le vôtre est sur la liste.

Selon BleepingComputer, il existe neuf modèles de routeurs présentant des failles de sécurité et mettant en danger les informations des utilisateurs. Selon ce qui est révélé, selon l’enquête qui a été menée, il y a plus de 226 vulnérabilités qui affectent l’équipement.

Les routeurs testés sont des marques Asus, AVM, D-Link, Netgear, Edimax, TP-Link, Synology et Linksys, qui sont utilisées par des millions de personnes. Les routeurs qui gagnent en nombre de vulnérabilités sont le TP-Link Archer AX6000, avec 32 failles, et le Synology RT-2600ac, qui compte 30 bugs de sécurité… mais il y a plus !

Routeurs avec trous de sécurité

Asus ROG Rapture GT-AX11000

AVM FritzBox 7530 AX

AVM FritzBox 7590 AX

D-Link DIR-X5460

Edimax BR-6473AX

Linksys Velop MR9600

Netgear Nighthawk AX12

Synology RT-2600ac

Archer TP-Link AX6000

La plupart des défauts trouvés sont courants et déjà corrigés sur plusieurs marques. Le tableau ci-dessous présente une synthèse de l’ensemble des travaux réalisés au niveau de la recherche.

Des fonctions multimédia et VPN obsolètes, l’utilisation d’un noyau Linux obsolète, l’utilisation de mots de passe par défaut faibles tels que « admin » et des informations d’identification disponibles en texte brut sans cryptage ont été détectées.

Si vous possédez un routeur de ces marques ou d’autres, vérifiez si une mise à jour est disponible. En mettant à jour l’équipement, vous réduisez la probabilité d’attaque de votre réseau local et également d’obtenir des données plus sensibles.