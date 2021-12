Microsoft a reculé et permet désormais aux utilisateurs de changer facilement de navigateur sur Windows 11

Avec l’arrivée de Windows 11, Microsoft mise encore plus sur son navigateur, l’Edge. Il a apporté d’importants changements qui s’efforçaient d’empêcher le changement de sa proposition pour une autre de la compétition.

En plus d’être un processus compliqué pour les utilisateurs, Microsoft a ajouté quelques restrictions. Maintenant, et après quelques complications, le géant du logiciel a fait marche arrière et offre à nouveau aux utilisateurs la possibilité de changer facilement de navigateur sur Windows 11.

Les verrous que Microsoft a mis en place dans Windows 11 pour empêcher le changement de navigateur sont bien connus. Il veut imposer aux utilisateurs de ce système l’Edge, son navigateur créé à base de Chromium et dans beaucoup de choses comme Chrome.

Même avec ces limitations, certains ont réussi à contourner ces impositions, comme Mozilla l’a fait dans Firefox. Le processus de commutation manuelle était complexe et obligeait le nouveau navigateur à être défini dans différents formats de fichiers.

Tout semble avoir changé maintenant, avec l’arrivée de la dernière version de Windows 11. Dans les paramètres, dans la zone des applications prédéfinies, en ce qui concerne les différents navigateurs présents, n’importe lequel peut être défini par défaut pour surfer sur le L’Internet.

Tout est juste une simple pression sur un bouton, comme cela était prévu et naturel. Toujours en test, il sera probablement très prochainement intégré à l’une des builds que Microsoft apportera aux utilisateurs.

Fait intéressant, et même avec cette nouvelle possibilité, le changement ne sera jamais total pour les utilisateurs. Cliquer sur l’un des widgets Windows 11 ou double-cliquer ramènera Edge comme navigateur utilisé comme base dans le système de Microsoft.

Après tout ce qui avait changé dans Windows 11, c’est un très gros changement et très pertinent pour Microsoft. Il donne aux utilisateurs la liberté de choisir le navigateur à utiliser sur leur système et redonne le contrôle à quiconque utilise les propositions du géant du logiciel.