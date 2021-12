Chargez le lave-vaisselle correctement – voici comment cela fonctionne

Encore de la saleté dans les casseroles après le passage du lave-vaisselle ? La raison en est généralement que l’eau ne parvient pas à ces endroits car les pots sont empilés et bloquent ainsi le passage du jet d’eau.

L’eau provient de deux bras gicleurs qui sont situés sous les deux paniers et génèrent un jet d’eau de bas en haut. Ainsi, les pots et les plats sont illuminés par le bas.

C’est ainsi que vous pouvez charger efficacement un lave-vaisselle. Voici un modèle avec un tiroir à couverts (Image : Miele)

Il devrait également y avoir suffisamment d’espace entre les plats. Le jet d’eau a besoin d’un chemin libre vers le haut. Les restes de nourriture détachés doivent pouvoir tomber. Sinon, ils colleront à nouveau lorsque la vaisselle sera sèche.

Très important : si les bras gicleurs ne peuvent pas tourner, rien ne fonctionne.

Disposez correctement le compartiment ci-dessous

Les pièces très sales vont dans le compartiment inférieur d’un lave-vaisselle : casseroles et poêles, mais aussi assiettes. Le panier à couverts est également là s’il n’y a pas de tiroir à couverts en haut.

Ce qui va où est dicté par les nombreux états-majors. Les plaques s’emboîtent là où elles sont rapprochées. Vous pouvez placer des casseroles, poêles et grands bols là où ils sont plus éloignés les uns des autres.

Les grandes casseroles remplissent rapidement le compartiment inférieur d’un lave-vaisselle. Encore faut-il qu’il y ait de l’espace pour que l’eau puisse passer. Il y a encore des fentes libres entre les plaques (Photo : Peter Giesecke)

Je ne mets pas toujours assiette après assiette, mais laisse une fente vide entre les deux. Surtout quand j’y mets plusieurs assiettes creuses.

Au fait : vous ne devriez pas prélaver la vaisselle sale ! L’idée est évidente : moins la saleté pénètre dans la machine, moins elle doit en ressortir. Mais cela peut gâcher le programme de telle manière qu’il ne nettoie pas efficacement.

Vous pouvez généralement replier certaines des tiges, créant une surface sur laquelle vous pouvez placer les pots à plat. Si le pot et le bol ne tiennent plus l’un à côté de l’autre, je mets parfois le bol au-dessus d’un pot, mais jamais directement l’un sur l’autre. L’eau trouvera son chemin.

Ici, le bac bloque le bras gicleur. Solution au problème : accrochez le panier supérieur plus haut ou posez le plat à plat (Photo : Peter Giesecke)

S’il ne convient pas du tout parce que vos casseroles sont extrêmement grandes ou que votre lave-vaisselle de taille 45 est également petit, lavez simplement les grandes pièces rapidement à la main.

Si les bras gicleurs ne peuvent pas tourner, l’eau ne peut pas être distribuée dans la machine. Alors penchez-vous, donnez un coup au bras sous le panier supérieur. S’il touche une casserole ou une poêle, vous devez réorganiser. S’il tourne librement, vous avez correctement chargé le compartiment inférieur.

Disposez correctement le compartiment supérieur

Le compartiment supérieur d’un lave-vaisselle est plus bas que le bas. Souvent, vous pouvez l’ajuster en hauteur pour que des verres à vin de style long s’y glissent également. Vous avez alors moins d’espace en dessous pour cela. Assurez-vous que les bras gicleurs peuvent encore tourner.

Les belles choses arrivent en tête : verres, verres à vin, tasses, soucoupes, bols à dessert. Entre les deux, il y a généralement encore de la place pour divers ustensiles de cuisine : louches, couverts à salade, grattoirs à pâte, râpes.

Il y a assez de vaisselle pour deux personnes dans le compartiment supérieur de mon lave-vaisselle étroit si j’utilise judicieusement les étagères (Photo : Peter Giesecke)

Il y a souvent des étagères sur le côté que vous pouvez rabattre. Cela vous permet d’empiler les tasses sur deux niveaux – au cas où la famille élargie viendrait prendre un café et que le service de 12 pièces entre en jeu.

D’un autre côté, il y a parfois une étagère pour les grands couteaux – si vous confiez cela à votre lave-vaisselle. Plus à ce sujet ci-dessous.

Si la porcelaine n’est pas rapprochée, les tasses entreront en collision. Cela ne fait pas que trembler pendant le cycle de lavage, les bonnes tasses peuvent également heurter et être endommagées.

Certains lave-vaisselle ont une étagère spécialement pour les grands couteaux dans le compartiment supérieur (Photo : Peter Giesecke)

C’est encore plus vrai pour les lunettes. Vous devez accrocher des verres à pied si votre lave-vaisselle est équipé d’un appareil adapté. Parfois, ce ne sont que des évidements dans lesquels vous mettez les tiges. Rincez vos verres à vin et champagne à la main si vous souhaitez les protéger. Donc, ils n’ont pas de stries.

Pour les casseroles, bols, verres et tasses, les ouvertures doivent toujours pointer vers le bas, car c’est de là que vient le jet d’eau. Attention : si une tasse tourne pendant le lavage, de l’eau sale ou contenant du détergent s’y accumulera. Rincez ensuite la tasse sous l’eau courante et séchez-la à la main.

Nettoyer les couteaux et les couverts

Les lave-vaisselle ont un panier à couverts dans le compartiment inférieur ou leur propre tiroir à couverts en haut.

Cela fait une différence pour le nettoyage. Couteaux, fourchettes et cuillères se trouvent côte à côte dans le tiroir. Le jet d’eau frappe chaque couvert de manière optimale par le bas. Dans le panier, en revanche, il peut arriver que les pièces individuelles soient si proches les unes des autres que des résidus collent.

Les lave-vaisselle de haute qualité en particulier ont un tiroir à couverts (Image : Bosch)

Les avis sont partagés sur la question de la place des couverts dans le panier : coupé ou relevé ? Il y a de bonnes raisons pour les deux.

Les bords, les pointes et les coquilles de cuillères sont les parties les plus contaminées. Lorsqu’ils descendent dans le panier à couverts, le jet d’eau les frappe le mieux. Nichés dans l’autre sens, ils regardent par le haut du panier et ont plus d’espace – comme les fleurs d’un bouquet de fleurs dans un vase. L’eau arrive mieux sur les surfaces polluées.

Un panier à couverts a plusieurs compartiments pour que les couverts puissent tenir debout. Certains paniers ont également des compartiments avec une base surélevée. C’est là qu’interviennent les cuillères à dessert et les fourchettes à gâteaux. Certains paniers ont également un couvercle avec des découpes à travers lesquelles vous pouvez insérer les styles de couverts.

Presque une question de goût : couper et déchiqueter vers le haut ou vers le bas ? Il y a de bonnes raisons pour les deux. Le cylindre du presse-ail se trouve dans un compartiment avec une base surélevée (Photo: Peter Giesecke)

Les opinions divergent également sur la question de savoir si les couteaux tranchants appartiennent au lave-vaisselle. Il ne s’agit pas de couteaux de coutellerie, mais de couteaux de cuisine. Le détergent agressif peut les ternir avec le temps. Le réaffûtage (avoir) n’est pas un problème, mais cela demande beaucoup d’efforts.

Avec des couteaux tranchants, vous devez également faire attention à ne pas endommager le revêtement en plastique du panier à couverts ou de l’étagère. S’il y a du métal en dessous, une rouille flash laide peut se produire.

Ce qui n’a pas sa place dans le lave-vaisselle

Le bois laqué ne doit jamais être mis au lave-vaisselle. La peinture se déchirerait. La plupart d’entre eux ne mettent pas leurs planches à découper ou cuillères en bois au lave-vaisselle, mais les lavent rapidement à la main.

Vous ne devriez pas mettre ces gobelets collecteurs au lave-vaisselle. Le décor allait bientôt pâlir (Image : ptra / Pixabay)

En général, vous devez vous assurer que les choses que vous mettez dans l’appareil vont au lave-vaisselle. Il est en fait toujours indiqué sur les nouveaux plastiques. Je ne mettrais pas de vieux pots de stockage en plastique dans la machine. À des températures élevées, ils pourraient fondre ou se déformer de manière inesthétique.

La même chose s’applique à la porcelaine avec des décorations colorées. Les nouvelles assiettes et tasses vont généralement au lave-vaisselle. Mais surtout avec les porcelaines plus anciennes, les objets de famille, les couleurs souffrent vite. Vous ne devez les laver qu’à la main.

Vider de bas en haut

Démarre le nettoyage de la machine par le bas. Si vous retirez d’abord le panier supérieur, l’eau qui s’est accumulée sous les tasses et les bols peut s’égoutter.

Cependant, lorsque la machine est terminée, j’attends généralement un peu plus longtemps pour que le contenu puisse sécher. Mais pas trop longtemps non plus, sinon les résidus d’eau vont se dessécher et laisser de vilaines taches d’eau. Ce n’est qu’avec les lave-vaisselle avec de la zéolite que vous n’avez pas de problème. Tout est sec lorsque vous ouvrez la porte.

Conclusion : ne faites attention qu’à quelques petites choses

Le lave-vaisselle est l’un des appareils électroménagers les plus importants. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les disputes – tant qu’elles ne découlent pas uniquement de la discussion sur la manière de charger le lave-vaisselle.

Mais je devrais pouvoir me mettre d’accord sur ces principes pour vous :

d’abord les grandes pièces, puis les petites

ne rien empiler les uns sur les autres

Les bras gicleurs doivent pouvoir tourner

clair de bas en haut

Il ne vous reste plus qu’à allumer la machine. Si la discussion se poursuit sur la touche à appuyer : Nous vous aiderons également à interpréter correctement les symboles sur le lave-vaisselle.