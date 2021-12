Huawei apportera HarmonyOS à ses smartphones en Europe dès 2022

Marre de s’appuyer sur Android et sur tous les États-Unis, Huawei a décidé de miser sur la création de son propre système d’exploitation, HarmonyOS, qu’il utilise sur diverses plateformes. Cela ne se limite pas à être une proposition pour les smartphones et va beaucoup plus loin.

Déjà très présent dans son pays d’origine, Huawei souhaite aller plus loin et apporter HarmonyOS au reste de la planète. L’annonce n’a pas encore été formelle, mais un responsable de la marque a désormais ouvert le jeu et dévoilé les dates d’arrivée de ce nouveau produit.

Avec un développement constant, Huawei a essayé de faire évoluer HarmonyOS. Ce système est présent sur plusieurs fronts, mais les smartphones sont son grand pari, mettant à jour de nombreux modèles, même certains avec plusieurs années sur le marché.

Depuis son lancement, Huawei s’est uniquement concentré sur son marché domestique, principalement comme base d’évaluation. Cette limitation ne s’applique pas aux nouveaux smartphones et tablettes, qui ont déjà été lancés avec le nouveau système, et avec des preuves prouvées.

Bien sûr, HarmonyOS devait être publié dans le monde entier, ce qui ne s’est pas produit jusqu’à présent. Les smartphones sont à jour en Chine, mais les mêmes modèles en Europe et sur d’autres marchés attendent toujours, même s’il atteindra bientôt EMUI 12.

Dans des déclarations récentes dans une interview, Derek Yu, président de Huawei en Europe centrale et orientale, dans le nord du Canada et en Turquie, a révélé plus en détail l’arrivée d’HarmonyOS en Europe et sur d’autres marchés occidentaux. D’après ce qui a été annoncé, la version mondiale d’HarmonyOS 2.0 sortira en 2022.

Naturellement, cette arrivée devra se faire progressivement, mais avec une certitude très importante. D’après ce qui a été prouvé en Chine, même les smartphones les plus anciens devraient avoir accès à cette version et à la mise à jour qui apporte toutes les nouveautés.

Avec plus de 150 millions d’utilisateurs, HarmonyOS a encore beaucoup de place pour se développer, sur des marchés où il n’est pas encore arrivé. Huawei prépare déjà la version 3 de ce système, poursuivant ainsi ses développements, toujours avec des nouveautés pertinentes.