Rumeur : Apple M3 utilisera le processus de fabrication 3 nm de TSMC

Le segment du matériel étant l’un des sujets les plus discutés, il est naturel qu’il y ait toujours de nombreuses rumeurs autour de ce qui pourrait bientôt arriver sur le marché.

Selon les dernières informations, les prochains processeurs M3 d’Apple utiliseront le processus de fabrication 3 nm de TSMC.

Apple M3 mettra en vedette le processus de fabrication 3 nm de TSMC

Selon des rumeurs provenant de certaines sources de l’industrie, le prochain SoC Apple M3, qui fera ses débuts sur les futurs Mac, sera produit en utilisant le procédé de fabrication 3 nanomètres (N3) du fabricant taïwanais TSMC.

L’information a été publiée par Digitimes qui a ajouté que les sources voulaient rester anonymes. Les détails indiquent que TSMC commencera la production en série de ces puces au cours du quatrième trimestre 2022. À son tour, la livraison sur le marché de ces SoC de nouvelle génération aura lieu au cours du premier trimestre 2023. Et ce calendrier donne plus que cela. temps pour la marque de Cupertino de pouvoir annoncer ses nouveaux équipements au second semestre de cette année.

A leur tour, d’autres informations révélées récemment indiquent qu’au cours de ce mois de décembre, un représentant d’Intel se rendra à Taïwan pour une réunion avec un cadre de TSMC afin de conclure un accord pour que le constructeur nord-américain ait accès au premier « lot ». de puces de 3 nm. Selon les rumeurs, la production initiale sera de 40 000 puces par mois.

Il est clair qu’Intel aura accès à moins de puces qu’Apple. Cependant, l’entreprise de Pat Gelsinger possède ses propres fonderies et, à ce titre, cette commande ne sera qu’une sorte de complément à sa production. L’entreprise Apple compte exclusivement sur TSMC pour ses composants.

Selon ce qui a été mentionné, l’Apple M3 Max aura 40 cœurs CPU et 128 cœurs GPU.