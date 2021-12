Google prévoit de lancer sa propre montre connectée en 2022

Quelque chose à attendre avec impatience : l’équipe de matériel de Google n’a cessé d’étendre sa portée au cours des dernières années. Il a déjà sauté les pieds dans le domaine des écouteurs, des maisons intelligentes, des téléphones et même des ordinateurs portables zippy, mais ses ambitions continuent de croître. Selon de nouveaux rapports, Google travaille sur sa propre montre intelligente, avec des plans pour lancer l’appareil dès l’année prochaine, à condition que tout se passe bien.

C’est une grande nouvelle pour les fans de Google. À ce jour, Google s’est principalement concentré sur le côté logiciel des montres intelligentes, développant une technologie comme Wear OS et permettant aux horlogers tiers de construire leur matériel autour de celle-ci. Bientôt, cependant, Google pourrait être en concurrence avec les fabricants très portables qu’il soutient depuis tant d’années, tels que Samsung.

Quoi qu’il en soit, l’appareil aurait reçu le nom de code « Rohan » en interne, mais ce ne sera probablement pas son surnom final. Il est plus probable qu’il soit livré avec un nom tel que « Pixel Watch » ou « Pixel Wear » – c’est encore une spéculation de notre part, mais cela correspondrait beaucoup mieux aux conventions de dénomination précédentes que Google a utilisées à ce jour.

En ce qui concerne la conception de l’appareil, les sources de Business Insider affirment que le cadran de la montre sera rond et peut-être même sans lunette. Il est difficile de dire à quoi ressemblerait ce dernier dans la pratique (ou quelles implications cela pourrait avoir pour la durabilité de la montre), mais le premier n’est pas exactement une surprise. De nombreuses montres connectées sont livrées avec des visages ronds, bien que l’Apple Watch soit une exception notable.

Google vise à fabriquer une montre confortable pour au moins « 90 % de la population », selon un document de conception consulté par Business Insider. Ceci est important pour Google, car il estime qu’un « dimensionnement insuffisant exclut complètement certains utilisateurs des bracelets portables ».

En tant que personne avec un grand poignet, je suis entièrement d’accord avec Google. J’ai déjà essayé de porter des modèles Fitbit plus anciens, mais ils étaient toujours un peu trop serrés à mon goût ; ou tout simplement n’étaient pas bien en forme pour mes proportions.

En termes de fonctionnalité, Business Insider dit que la montre prendra en charge les fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique, comme la plupart de ses futurs concurrents. Les employés auraient déjà été autorisés à tester l’appareil pour déterminer les points douloureux et les domaines potentiels d’amélioration. Deux exemples actuels semblent être la lenteur de la charge de la montre et sa fréquence avoir besoin charger.

Compte tenu de la durée de vie critique de la batterie pour les montres intelligentes, nous serions surpris que l’appareil soit livré dans cet état. Ces problèmes seront très probablement résolus avant la sortie de la Pixel Watch – ou quel que soit son nom – en 2022.