PlayStation aurait l’intention de déployer un service d’abonnement groupé similaire à Game Pass

Moulin à rumeurs : les jeux de style Netflix pourraient arriver sur PlayStation 5 l’année prochaine. Des nouvelles ont été divulguées selon lesquelles Sony prévoyait de fusionner les abonnements PlayStation Plus et PS Now en un seul service. Cette décision pourrait être une tentative de devenir plus compétitif avec le Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft.

Dans une tentative apparente de concurrencer le Xbox Game Pass, Sony prévoit de lancer un service d’abonnement similaire l’année prochaine. Selon des initiés anonymes de PlayStation parlant avec Bloomberg, le service, nommé « Sparticus », regroupera PlayStation Plus avec PS Now.

Actuellement, les deux services offrent des fonctionnalités différentes. PlayStation Plus coûte 60 $ par an (ou 9 $ par mois) et offre des réductions aux abonnés et une collection de jeux gratuits avec au moins deux nouveaux titres ajoutés chaque mois. Il permet également les jeux multijoueurs en ligne.

PS Now de Sony est son service de cloud gaming avec les mêmes tarifs que PlayStation Plus. Il a été lancé pour la première fois en 2014 avec le streaming de jeux comme seule option et à l’époque, jouer depuis le cloud, même avec une connexion très haut débit, ne valait guère le prix de l’abonnement. Depuis lors, Sony a considérablement amélioré la qualité du streaming et a récemment ajouté une option pour télécharger et jouer à des jeux en natif.

Sous Sparticus, les abonnés peuvent payer un seul abonnement pour tous les services. Cela donnera essentiellement aux propriétaires de PS4 et PS5 :

Accès au multijoueur en ligne

Une sélection organisée de jeux PS4 gratuits

De nouveaux titres gratuits offerts chaque mois

Accès à des centaines de jeux de toutes les anciennes consoles PlayStation (lire : rétrocompatibilité multigénérationnelle)

Des documents divulgués indiquent que Sparticus sera lancé au printemps 2022 tout en conservant le nom PlayStation Plus et en supprimant progressivement la marque PS Now. Bien que les prix ne soient pas disponibles, le service aura trois niveaux d’abonnement.

L’abonnement le moins cher offrirait les mêmes avantages que PlayStation Plus actuellement. Le niveau intermédiaire ajoute une vaste bibliothèque à la demande de jeux PS4, les titres PS5 finissant par faire leur chemin dans le mix. Le plan premium (Sparticus) comprend tous les avantages précédents, ainsi que le streaming et le téléchargement de jeux PS1, PS2, PS3 et PSP.

La façon dont Sony décide de tarifer le service déterminera s’il s’agit d’une offre attrayante comparable au Game Pass. Pour référence, les abonnements Game Pass Ultimate coûtent 15 $ par mois sans option annuelle, donc 180 $ par an. Si vous avez actuellement des forfaits annuels pour PS+ et PS Now, vous payez 120 $. Il sera intéressant de voir si Sony augmente son niveau supérieur jusqu’à 180 $ par an.

Mais attendez que Sony annonce officiellement quelque chose. Tout peut arriver d’ici le printemps prochain.