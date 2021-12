Ce robot a les expressions faciales les plus réalistes de tous les temps

Pour ceux qui craignent les robots, ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle. Après tout, en plus des caractéristiques qui leur sont normalement associées, ce nouveau robot humanoïde a des expressions faciales encore plus avancées et réalistes.

L’entreprise responsable de son développement a partagé une vidéo sur YouTube dans laquelle elle montre les exploits réalistes.

Avec le développement de l’intelligence artificielle, les machines, en général, apprennent à effectuer des tâches qui étaient autrefois destinées aux humains. Mais ils vont encore plus loin, avec des robots, par exemple, qui ressemblent de plus en plus à des êtres humains.

Afin que l’activité des robots avec les humains soit plus fluide, les chercheurs se sont efforcés de les rendre plus interactifs, en leur apprenant à communiquer. En plus de la communication verbale, la communication non verbale, comme chez les humains, joue un rôle majeur dans les interactions.

Par conséquent, une société basée au Royaume-Uni, Engineered Arts, a développé un robot humanoïde, Ameca, capable d’afficher des expressions faciales humaines.

Dans une vidéo partagée par l’entreprise sur YouTube, le robot se réveille, bouge ses bras et affiche une rafale d’expressions. Le premier sert donc à montrer qu’Ameca peut s’exprimer efficacement sans recourir aux mots. Cependant, selon Engineered Arts, malgré une enquête à ce sujet, le robot est toujours incapable de marcher, car les données n’ont pas encore été transférées.

L’entreprise l’appelle Future Face of Robotics (en portugais, future face de la robotique), donc l’objectif principal est de ne pas lui permettre de marcher ou de sauter. Plus que cela, le robot est alimenté par le système d’exploitation Tritium d’Engineered Arts, qui permet aux entreprises impliquées dans son développement de tester les technologies qui lui sont associées.

Comme le précise l’entreprise, le robot Ameca peut être loué pour des expositions et des débats en direct ou à la télévision. En effet, il sera exposé au CES 2022, prévu en janvier de l’année prochaine.

A lire aussi :