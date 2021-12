Microsoft cède enfin et permet aux utilisateurs de changer plus facilement de navigateur par défaut dans Windows 11

En bref : si vous avez été frustré par la méchanceté de Windows 11 concernant la définition des paramètres par défaut du navigateur (ou si vous avez évité la mise à niveau à cause de cela), les choses devraient bientôt changer. La version d’aperçu 22509 a ajouté un bouton « définir par défaut ». Cela simplifie le processus en modifiant toutes les extensions Web sur le navigateur de votre choix, mais vous devez toujours creuser dans l’application Paramètres pour l’utiliser.

Microsoft facilitera bientôt le changement de navigateur par défaut dans Windows 11. Le développeur d’applications indépendant Rafael Rivera a repéré un nouveau bouton par défaut sur la dernière version de test de Windows 11. L’option est sous Paramètres> Applications> Applications par défaut>[browser of choice].

Actuellement, les utilisateurs ne peuvent définir un navigateur par défaut que lorsqu’ils accèdent pour la première fois aux protocoles de navigateur à partir d’un autre programme. Par exemple, ouvrir un fichier HTML ou cliquer sur un lien Web dans un document Word fera apparaître une invite vous demandant quel navigateur installé vous souhaitez utiliser. Il existe une case à cocher pour définir ce programme par défaut pour cette extension de fichier (.html), mais si vous oubliez de le vérifier, il revient par défaut à Edge et l’invite ne reviendra plus. Donc, pour le changer, vous devez accéder aux paramètres de Windows et inverser manuellement chaque paramètre d’extension.

Windows build 22509 a un nouveau navigateur [Set default] bouton. ?? pic.twitter.com/kRDFPKfJMv – Rafael Rivera (@WithinRafael) 1er décembre 2021

Microsoft a confirmé à The Verge que Insiders teste actuellement le changement dans une version préliminaire de Windows 11.

« Dans la version 22509 de Windows 11 Insider Preview publiée sur Dev Channel mercredi, nous avons simplifié la possibilité pour un Windows Insider de définir le » navigateur par défaut « pour les applications qui s’enregistrent pour HTTP :, HTTPS :, .HTM et .HTML, » a déclaré Aaron Woodman, vice-président du marketing Windows. « Grâce au programme Windows Insider, vous continuerez à nous voir essayer de nouvelles choses en fonction des commentaires et des tests des clients. »

Microsoft a fortement poussé son navigateur Edge sur les utilisateurs depuis le lancement de Windows 11. Cela a commencé par simplement faire en sorte qu’il soit difficile de basculer les valeurs par défaut d’Edge vers une alternative. Lorsque les fabricants de navigateurs ont commencé à repousser les solutions de contournement, Microsoft a redoublé d’efforts et a pris des mesures pour les bloquer.