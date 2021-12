Seuls 0,21% des ordinateurs ont été mis à niveau vers Windows 11, selon une enquête

Windows 11 est arrivé il y a environ deux mois et de nombreux utilisateurs ont déjà eu l’occasion de l’installer sur leurs machines. Cependant, il semble qu’il y ait encore un grand nombre de personnes qui n’ont pas encore effectué ce processus.

Selon des données de recherche récentes, le nouveau système d’exploitation de Microsoft n’a été installé que sur 0,21 % des ordinateurs, même s’il est gratuit pour ceux qui ont Windows 10. L’étude ajoute également qu’il y aura plus de personnes utilisant d’autres systèmes, tels que Windows XP et Windows 8 que le nouveau Windows 11.

Windows 11 n’est installé que sur très peu d’ordinateurs

Selon une nouvelle étude de la société d’études de marché Lansweeper, il semble que Windows 11 ne soit pas le succès souhaité. Bien au contraire, et les chiffres montrent qu’elle pourrait même être qualifiée de véritable échec, du moins à ce stade.

L’entreprise a analysé plus de 10 millions d’ordinateurs personnels et commerciaux. Et selon ce qui a été trouvé, seuls 0,21% des utilisateurs interrogés avaient déjà mis à niveau leurs machines vers Windows 11, même si cette mise à niveau est gratuite à partir de Windows 10.

En termes de perspective, Windows 11 est actuellement le cinquième système d’exploitation le plus populaire de la société Redmond. En fait, il y a plus d’ordinateurs exécutant Windows XP (3,62 %) et même Windows 8 (0,95 %) que le dernier système.

D’autres détails curieux trouvés par l’enquête indiquent que fondamentalement 1 utilisateur sur 10 (9,93 %) des ordinateurs analysés exécutent des systèmes d’exploitation pratiquement obsolètes, tels que Windows XP et Windows 7, qui ne sont même plus pris en charge par Microsoft.

L’une des raisons de cette réalité peut même être le fait que de nombreuses machines n’ont pas la configuration minimale requise pour procéder à cette mise à jour. C’est pourquoi nous recueillons les réponses de nos lecteurs où nous voulons que vous nous disiez si vous avez mis à jour votre ordinateur vers Windows 11. Et, au cas où vous ne l’avez pas fait, nous aimerions que vous nous disiez pourquoi. Participez via le lien suivant.