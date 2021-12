Gigabyte affirme que la fabrication de cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 a augmenté les coûts de 6%

Sans surprise, nous sommes encore loin de pallier la pénurie de puces. Ce problème a été alimenté par la pandémie, qui, maintenant en train de reprendre des forces partout dans le monde, pourrait à nouveau apporter une certaine aggravation à ce secteur. A ce titre, le marché souffre du manque de plusieurs produits, et ceux qui existent sont bien plus chers que le prix initialement fixé.

D’après ce que la société Gigabyte a indiqué maintenant, du moins dans son cas, la fabrication des cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 a augmenté de 6%. Et qui en souffrira sera sans aucun doute le consommateur.

Bien que nous écrivions ici principalement sur la technologie, la rareté des produits, ainsi que l’augmentation des prix, peuvent être constatées dans pratiquement tous les secteurs. Mais en ce qui concerne les équipements électroniques, le segment des cartes graphiques a été particulièrement touché par ce problème.

AMD Radeon RX 6000 a augmenté de 6% en usine, selon Gigabyte

Maintenant, la société taïwanaise Gigabyte aura révélé que la fabrication de cartes graphiques Radeon RX 6000 d’AMD a augmenté de 6%. L’information n’a pas été annoncée publiquement, mais a été publiée par des sources commerciales qui disent que la société leur a révélé les prix de ses nouvelles puces graphiques basées sur l’architecture RDNA2 d’AMD. Selon les informations, ces prix ont été officiellement mis à jour ce mercredi 1er décembre.

Cependant, il semble que le seul modèle non affecté par cette augmentation soit l’AMD Radeon RX 6900 XT. En tant que tel, il est également prévu que les prix des GPU qui atteignent le marché soient également mis à jour, à des valeurs supérieures à celles initialement prévues.

Comme l’indiquent les informations, les modèles Radeon RX 6800 XT ont été majorés en Chine de 500 RMB (~69 euros). Les modèles RX 6800 ont augmenté de 300 RMB (~42 euros) et les RX 6700 XT et RX 6600 XT de milieu de gamme coûteront respectivement environ 14 et 28 euros de plus. Le modèle le plus basique RX 6600 coûtera environ 28 euros plus cher.