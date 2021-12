Madrid Te Acompaña, une nouvelle plateforme pour connecter les seniors

De temps en temps, la technologie a un objectif plus social, mais vraiment social. C’est le cas de la nouvelle alliance entre Microsoft et la mairie de Madrid. Ils se sont associés pour lancer le programme « Madrid vous accompagne ». Il s’agit d’un projet innovant qui vise à mettre en relation les personnes âgées qui ont besoin de soutien. De l’autre côté se trouve le réseau de [email protected] par Madrid du département des volontaires du domaine de la famille, de l’égalité et de la protection sociale. Le programme se concrétise par le lancement d’une application mobile. Dans celui-ci, les personnes âgées peuvent formuler leurs demandes d’accompagnement. Ceux-ci sont suivis par une équipe de bénévoles municipaux qui ont reçu une formation préalable pour le développement du projet.

Madrid est avec vous, le visage le plus convivial de la technologie

Le programme « Madrid vous accompagne » Il a été présenté ce vendredi dans le pavillon des jardins Cecilio Rodríguez par l’adjointe au maire de Madrid, Begoña Villacís ; le délégué pour les familles, l’égalité et la protection sociale, Pepe Aniorte ; le directeur de l’IAM Digital Office, Fernando de Pablo ; le président de Microsoft Espagne, Alberto Granados, et le PDG de Plain Concepts, Pablo Peláez, lors d’une cérémonie organisée pour commémorer la Journée des volontaires.

« Madrid Te Acompaña est un projet totalement innovant qui générera des liens d’amitié et permettra de vivre avec normalité et plénitude toutes les possibilités que notre ville offre aux personnes âgées”, A célébré Villacís. « Grâce à Madrid vous accompagner, nous avons une technologie au service des citoyens qui aura un impact social énorme et qui permettra à de nombreuses personnes de profiter à nouveau de Madrid dans la normalité et le bon voisinage», a-t-il remarqué.

Cette application canalise les demandes des personnes âgées dans des tâches telles que se rendre à des rendez-vous médicaux, se promener ou faire du shopping, effectuer des tâches administratives ou des activités de loisirs afin qu’elles soient assistées par les bénévoles de Madrid. Le projet a également bénéficié de la collaboration de la Direction générale des personnes âgées.

Les accompagnements, toujours solidaires, se feront par des bénévoles préalablement sélectionnés par le Service des Volontariats. Ceux-ci sont sélectionnés en fonction de caractéristiques telles que leurs compétences interpersonnelles, leur sensibilité et leur proximité avec les personnes âgées. De plus, en tout temps, il y aura un suivi et un contrôle des activités réalisées. Les bénévoles qui ont accepté la formation de ce projet signeront une convention d’incorporation. En cela, leurs fonctions, droits et devoirs et lors des accompagnements sont détaillés. Tous les volontaires seront identifiés avec le gilet [email protected] par Madrid et une carte avec vos données personnelles pour les identifier.

Bien plus qu’une application

Pour cette raison, Aniorte a expliqué que « Madrid Acompaña Te » « C’est bien plus qu’une application » car c’est un programme d’accompagnement « Avec, par et pour les personnes âgées de Madrid. C’est un programme d’entreprise unique, innovant et révolutionnaire pour les personnes âgées qui est né avec toutes les garanties de qualité du Service municipal du Volontariat et toute la sécurité pour ses utilisateurs « , a souligné.

En ce sens, le délégué du domaine social a valorisé la «rôle fondamental d’accompagnement des citoyens« Joué par le corps de [email protected] autour de Madrid. Formé de plus de 17 000 bénévoles dans la ville avec le développement de plus de 600 activités solidaires par an. « Je tiens à remercier votre travail exceptionnel pendant la pandémie de COVID-19 dans l’accompagnement téléphonique des personnes âgées seules et dans l’aide aux personnes âgées et dépendantes à faire des achats et des produits de première nécessité pendant les moments dramatiques que nous vivons avec la tempête Filomena », a souligné.

Une application intuitive au service des citoyens

Avec l’application « Madrid vous accompagne », les personnes âgées sélectionnent le type d’accompagnement dont elles ont besoin auprès du corps bénévole municipal. Une fois la demande acceptée par un volontaire, la communication via le chat est activée. Cela permet une communication directe concernant l’escorte demandée, comme l’heure d’arrivée.

L’application, développée en collaboration avec le partenaire Microsoft Plain Concepts, est intégrée aux différents systèmes de la Mairie qui leur permet de valider l’identification du citoyen et de la comparer avec le registre.

« Chez Plain Concepts, nous avons toujours été conscients et engagés envers la responsabilité sociale des entreprises. Pour cette raison, nous avons voulu collaborer à ce grand projet et apporter notre petit grain de sable avec ce que nous connaissons le mieux, la technologie.», explique Pablo Pelaez, PDG de Plain Concepts. « La relation de Microsoft avec la mairie de Madrid est un exemple de collaboration public-privé. Fondé sur la confiance et l’objectif partagé de miser sur l’innovation et la numérisation comme leviers pour améliorer le service et l’attention aux citoyens”, A souligné Alberto Granados, président de Microsoft Espagne. « Nous sommes très fiers que le conseil municipal ait fait confiance à notre technologie cloud pour sa flexibilité, sa sécurité et son évolutivité. Le choix de cette technologie garantit que l’application peut évoluer. Répondre à la demande des citoyens, protéger leur vie privée et garantir la sécurité des données”.

Un projet innovant qui favorise la solidarité et le bon voisinage

L’idée du développement de ‘Madrid Te Acompaña’ est née de l’Espace Familles, Égalité et Bien-être social en 2019. En raison des besoins croissants d’accompagnement des personnes âgées face à la solitude non désirée accentuée par la pandémie de COVID -19.

Pendant les mois les plus durs du verrouillage, la zone a reçu le soutien de Microsoft. Aide au développement du projet après les circonstances d’isolement subies par les personnes âgées en raison de COVID-19.

Ce programme, articulé autour d’un outil numérique, aura la gestion directe de [email protected] autour de Madrid. Mieux contrôler la qualité des accompagnements et surveiller la situation personnelle de chaque usager âgé.

La technologie dans Azure, le cloud de Microsoft

La Mairie souhaite répondre à ses objectifs stratégiques de transformation numérique afin qu’ils se traduisent par une offre de services numériques, personnalisés et sécurisés pour le citoyen. Comment pourrait-il en être autrement derrière tout ce grand système se trouve Azure, le cloud de Microsoft. Il permet une flexibilité, une sécurité et une évolutivité étendues et est alimenté à 100% d’énergie renouvelable. Être jusqu’à 98% plus efficace en termes d’émissions de carbone que les centres de données traditionnels.