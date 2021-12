Co Print – Imprimez la couleur 3D dans et sans changer le filament

L’impression 3D est désormais liée à de nombreux domaines, du commerce, de la santé, des études et même de la curiosité pour les loisirs purs. La possibilité de créer des pièces uniques et personnalisées à une vitesse relativement rapide s’impose comme l’un de ses avantages. Créer des pièces colorées s’avère relativement complexe, puisque, dans la plupart des cas, il faut changer de filament.

Cependant, en partenariat avec Creality, un appareil capable de basculer automatiquement entre les couleurs du filament arrive sur le marché, prenant en charge jusqu’à 7 bobines simultanément et utilisant même différents matériaux.

Le monde de l’impression 3D multi-couleurs et multi-matériaux évolue de jour en jour, mais il reste encore hors de portée pour de nombreux utilisateurs. Co Print Tech veut changer cette réalité.

L’entreprise, partenaire stratégique de Creality, qui apporte d’excellentes innovations à l’industrie des imprimantes 3D, vient d’annoncer un nouveau module multifilament. Le produit Co Print est déjà dans une campagne de financement participatif ayant, au cours des 36 premières heures, levé 100 000 $ sur Kickstarter.

Le module Co Print peut imprimer sept couleurs et est compatible avec toutes les imprimantes 3D avec extrudeuse Bowden, transformant les imprimantes 3D courantes en imprimantes multifilaments. Toute personne du consommateur amateur d’impression 3D, des designers ou d’autres professionnels qui souhaitent imprimer en 3D dans 7 couleurs et matériaux différents simultanément peut être intéressé par ce nouveau module d’impression 3D conçu pour les imprimantes FDM.

Nous voulons apporter de l’enthousiasme à l’industrie avec Co Print. Nous voulions augmenter la largeur d’objet que les imprimantes FDM existantes peuvent produire, sans avoir besoin d’imprimantes 3D industrielles pour différentes industries. Nous avons conçu Co Print pour innover contre les inconvénients des solutions existantes sur le marché, telles que l’économie, le système d’exploitation et l’interface conviviale.

A déclaré Fatih Kazım Duymaz, PDG de Co Print 3D Tech.

Co Print est compatible avec presque toutes les imprimantes 3D du marché et peut fonctionner avec les logiciels de modélisation 3D les plus populaires. L’installation sur les imprimantes est relativement simple et rapide et ne nécessite aucune modification particulière.

Quelques caractéristiques qui ressortent de ce produit :

Support de 7 bobines de filament

Dimensions : 63 mm x 133 mm x 173 mm

Panneau LCD 1,8″

Prêt à imprimer en 10 minutes

Compatible avec toutes les imprimantes 3D FDM

La campagne de financement participatif se termine le 24 décembre et les produits ont commencé à être distribués en mars 2022. Les prix commencent à 300 livres, augmentant selon le forfait choisi.

Co Print : module multi-filaments – Kickstarter