Microsoft a publié la nouvelle image Office ! L’avez-vous déjà installé sur votre PC ?

Microsoft a fait évoluer l’interface de ses produits et Office n’a pas été oublié. Cette suite de productivité s’était promise d’une modernisation nécessaire, pour être en phase avec ce que propose déjà Windows 11.

Après un certain temps de test, le grand changement pour Microsoft Office est maintenant arrivé et est disponible pour tous ses utilisateurs. C’est un changement radical et cela apporte une nouvelle image à ce logiciel que tant d’utilisateurs utilisent sous Windows.

Comme vu dans Windows 11, le changement que Microsoft prépare pour ses systèmes et applications est profond. Il veut apporter une image plus propre et plus moderne, ce qui le rend plus attrayant pour les utilisateurs.

Office est désormais la dernière proposition de Microsoft à recevoir ce changement, qui vient directement de Windows 11 et peut être activé sur le système précédent. Il suffit de trouver l’option en haut (mégaphone), puis de sélectionner l’option pour tester cette nouvelle fonctionnalité.

Le grand changement dans Office sera visible dans le ruban, qui est désormais transparent et comporte des éléments beaucoup plus arrondis. Cette image avait déjà été vue et enfin parvenue à tout le monde, comme on s’y attendait déjà depuis un certain temps.

Cette nouvelle version sera accessible à tous ceux qui possèdent des versions Office 365 et des licences achetées auprès de Microsoft d’Office 2021. Ce sera une installation qui se fera naturellement, bien que pour l’instant elle soit disponible sur le canal actuel (Aperçu) d’Office.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité des applications Microsoft, il en existe également une associée aux thèmes. Ceux-ci s’adapteront à ce que Windows a actif, c’est-à-dire que si le mode sombre est utilisé, Office s’adaptera et utilisera également ce thème.

Avec ce changement, Microsoft continue d’adapter ses interfaces et l’image générale de ses produits. Le changement qu’Office apporte maintenant le rapproche de Windows 11, mais ce sera quelque chose auquel tous les utilisateurs auront accès.