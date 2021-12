Nvidia et Zotac exhortent les États-Unis à abandonner les tarifs chinois de l’ère Trump sur les cartes graphiques

Dans le contexte : outre la crise mondiale des puces, les problèmes logistiques causés par la pandémie et la valeur croissante de la cryptomonnaie, un autre facteur qui a vu le prix des cartes graphiques atteindre des sommets obscènes sont les tarifs de l’ère Trump imposés sur les produits fabriqués en Chine . Pour résoudre ce dernier problème, Nvidia et Zotac exhortent l’administration Biden à exempter les cartes de ce surcoût.

PCMag rapporte que les sociétés ont fait la demande au bureau du représentant américain au commerce (USTR), qui envisage de rétablir les exemptions sur certains articles couverts par les tarifs. Nvidia a spécifiquement cité le manque de fabrication de GPU en dehors de la Chine, ce qui signifie que les cartes sont soumises à un tarif d’importation de 25 %.

« Les produits ne sont pas fabriqués aux États-Unis et en quantités limitées à Taïwan. Les efforts pour créer de nouvelles capacités dans les pays qui ne fabriquent actuellement pas de tels produits (comme les États-Unis et le Vietnam) ont échoué et ont été gravement entravés par les retombées de COVID-19 », a déclaré Nvidia.

Nvidia a continué de souligner l’effet de la pandémie sur l’industrie des GPU. « La capacité de déplacer la chaîne d’approvisionnement et/ou d’augmenter le volume dans d’autres pays a été affectée négativement par COVID-19 en termes de contraintes sévères dans la capacité de fret/fret aérien, la capacité d’exploiter des installations dans la fabrication à forte intensité de main-d’œuvre et la capacité pour trouver et embaucher des employés qualifiés formés dans une telle fabrication », a-t-il ajouté.

Zotac a déclaré à l’agence que bien qu’elle ait travaillé avec un sous-traitant à Taïwan pour fabriquer ses produits, elle comptait toujours sur la Chine pour transformer les matières premières en composants, notant qu’elle ne pouvait pas trouver de sources alternatives.

HP est une autre entreprise qui a souligné l’importance de la Chine en tant que principale source d’importations. « Les produits HP sources ne sont actuellement pas fabriqués ailleurs avec une capacité, une qualité et une compatibilité suffisantes », a-t-il déclaré à l’USTR.

D’autres géants de la technologie, dont Apple, Google et Intel, ont également déposé des commentaires exhortant l’USTR à exempter de droits de douane certains produits électroniques fabriqués en Chine.

La décision d’exempter ou non un article dépendra du fait que le produit reste disponible exclusivement en Chine, et « si le rétablissement de l’exclusion aura un impact ou entraînera un préjudice économique grave pour le commentateur ou d’autres intérêts américains, y compris l’impact sur les petits entreprises, l’emploi, la production manufacturière et les chaînes d’approvisionnement critiques aux États-Unis », a déclaré l’USTR.

Même si les tarifs sont levés, nous ne savons pas quand, ou si, cela se reflétera dans les prix de détail des cartes. Mais c’est certainement quelque chose que nous pourrions utiliser en ce moment, d’autant plus que la gamme Radeon RX 6000 est appelée à devenir encore plus chère.