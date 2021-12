Apple annonce ses choix pour les meilleures applications de 2021

Plateforme de marché des applications : une autre année touche à sa fin, et pour les passionnés de téléphonie mobile, cela signifie une autre liste annuelle des « meilleures applications » d’Apple à consulter. Ces listes sont constituées par une équipe de conservateurs d’applications experts dont le travail consiste à attirer l’attention sur ce qu’ils estiment être les applications les plus remarquables, divertissantes ou utiles sur l’App Store. Alors, à quoi ressemble la liste de 2021 ? Découvrons-le!

Comme d’habitude, 15 applications et jeux ont remporté les « App Store Awards » cette année, représentant une collection d’applications qui ont permis aux utilisateurs de poursuivre leurs passions personnelles, de découvrir des débouchés créatifs et de « se connecter avec de nouvelles personnes et expériences », selon Apple. Qu’il s’agisse ou non d’un discours marketing ou d’un reflet fidèle des applications sélectionnées par l’entreprise cette année, c’est à vous de décider.

Application iPhone de l’année : Toca Life World par Toca Boca

Avez-vous déjà souhaité pouvoir redevenir un enfant – les jours où vous perdiez des heures à jouer avec des jouets, des figurines et des poupées, à inventer des histoires pour eux en utilisant rien de plus que votre imagination ? Si c’est le cas, Toca Life World vient peut-être de vous. Sorti en 2018, ce jeu combine tous les autres jeux Toca Life dans une seule application centralisée, permettant aux joueurs de créer leurs propres personnages, de les habiller et de les faire glisser dans divers environnements colorés (et interactifs). Considérez Toca Life World comme une collection de maisons de poupées virtuelles, avec des maisons et des personnages que vous pouvez concevoir vous-même.

Application iPad de l’année : LumaFusion par LumaTouch

L’iPad n’est peut-être pas le premier appareil qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez aux centrales de montage vidéo, mais l’application LumaFusion vise à dissiper ces pensées. Pour reprendre les propres mots du créateur LumaTouch, LumaFusion est un « puissant éditeur vidéo multipiste » conçu pour vous aider à raconter des « histoires vidéo captivantes », quel que soit votre niveau d’expertise. Il contient 6 pistes vidéo et audio, des dizaines de ressources musicales, vidéo et d’arrière-plan intégrées libres de droits, ainsi qu’une grande communauté de collègues créateurs prêts à vous aider à apprendre les tenants et les aboutissants des applications.

Application Mac de l’année : Craft by Luki Labs Limited

Si vous souhaitez améliorer votre prise de notes au niveau supérieur, ne cherchez pas plus loin que Craft. C’est une plaque tournante pour tout ce qui est créatif : avec elle, vous pouvez organiser des documents, des images, des vidéos, etc., le tout avec une interface accessible et hautement personnalisable. Vous pouvez créer des notes et des pages vivantes et riches en détails qui peuvent être imbriquées les unes dans les autres. Vous pouvez utiliser Markdown pour mieux formater votre espace de travail et même inviter d’autres personnes à collaborer avec vous en temps réel.

Jeu iPhone de l’année : League of Legends : Wild Rift par Riot Games

Si vous deviez revenir dix ans en arrière et dire à un joueur inconditionnel de League of Legends qu’il pourrait un jour jouer à son MOBA préféré et très complexe sur mobile sans compromis, il penserait probablement que vous êtes fou. Et pourtant, c’est précisément ce qu’est League of Legends : Wild Rift : un fidèle portage mobile de l’un des MOBA les plus populaires au monde. Il contrôle et joue magnifiquement, et les modèles de personnages surpassent en fait la qualité de leurs homologues PC puisque beaucoup ont été refaits uniquement pour Wild Rift. Sélectionnez votre champion, faites la fête avec vos amis et plongez dans la Faille !

Jeu iPad de l’année : Marvel Future Revolution par Netmarble

Si les jeux PC ne sont pas votre truc, mais que vous voulez toujours une expérience similaire à Marvel’s Avengers, l’ARPG mobile Marvel Future Revolution pourrait faire l’affaire. Construit sur Unreal Engine, le jeu promet des graphismes de qualité AAA, un système de combat fluide et la possibilité de jouer (et de personnaliser) vos héros Marvel préférés. Les options incluent Star-Lord, Captain America, Doctor Strange, Spiderman et plus encore. Future Revolution reçoit des mises à jour régulières et propose des fonctionnalités coopératives pour ceux qui veulent jouer avec leurs amis.

Jeu Mac de l’année : Myst par Cyan

Le Myst original était un titre de puzzle d’aventure classique, pointer-cliquer, sorti pour la première fois en 1993. Le jeu se déroulait sur une île mystérieuse et abandonnée avec un mélange bizarre de structures à l’ancienne ressemblant à un château et de machines plus modernes. Récemment, il a obtenu un remake complet pour PC et Mac, avec un mouvement WASD gratuit, des commandes de caméra à la première personne et des visuels extrêmement améliorés. À en juger par sa place sur cette liste, il semble que les mystères résolus depuis longtemps d’un jeu vieux de près de trois décennies aient toujours un certain attrait pour les joueurs modernes, et ce n’est certainement pas une mauvaise chose.

Application Apple TV de l’année : DAZN

Il n’y a pas grand chose à dire sur cette application : elle est bonne, (parfois) amusante en streaming sportif propre, avec des options de visionnage en direct et à la demande. Bien qu’il s’agisse d’un service axé sur la boxe, vous trouverez toujours du contenu provenant de diverses organisations sportives, notamment la NBA, la NFL, la MLB et la NHL. DAZN a une section « Gratuit à regarder » qui ne nécessite pas l’accès aux détails de votre carte de crédit, et contrairement à d’autres services de streaming à la carte, il ne vous facture que des frais mensuels pour accéder à l’ensemble de sa bibliothèque de contenu. Binge au contenu de votre coeur.

Jeu Apple TV de l’année : Space Marshals 3 par Pixelbite

Space Marshals 3 est un excellent choix pour tous ceux qui aiment le combat tactique mais veulent éviter la formule au tour par tour de quelque chose comme la série Xcom. Au lieu d’utiliser des points d’action et de mouvement pour naviguer, vous vous déplacez librement dans les différents environnements du jeu, et vous vous abritez et tirez en temps réel. Il existe également un système furtif assez robuste qui vous permet d’abattre silencieusement les ennemis à l’aide de frappes au corps à corps et de tirs d’armes silencieux. Alternativement, vous pouvez détourner l’attention des ennemis de votre chemin critique ou pirater des tourelles pour les retourner contre leurs propriétaires.

Application Apple Watch de l’année : Carrot Weather par Grailr

Bien qu’il soit tentant de considérer Carrot comme une autre application météo, il se passe un peu plus de choses sous le capot qu’il n’y paraît à première vue. Pour commencer, Carrot dispose d’une interface incroyablement détaillée, avec des informations non seulement sur la météo et la température, mais également sur l’indice UV de la zone dans laquelle vous vous trouvez, l’humidité locale et bien plus encore. Deuxièmement, vous pouvez éventuellement choisir parmi l’une des cinq « personnalités » pour l’application, dont chacune vous lancera différentes plaisanteries et répliques (allant de « professionnelle » à « chargée de jurons ») en fonction du climat à un moment donné. temps. Enfin, Carrot promet d’être une alternative plus respectueuse de la confidentialité aux applications météorologiques traditionnelles, le développeur Grailr affirmant qu’il ne vendra jamais vos informations à des tiers.

Jeu d’arcade Apple de l’année : Fantasian par Mistwalker Corporation

Développé par Hironobu Sakaguchi, créateur de Final Fantasy, Fantasian cherche à apporter la beauté des JRPG de longue durée à la plate-forme Arcade d’Apple, disponible sur tous les différents appareils de l’entreprise (y compris les Mac, iPhone, iPad et Apple TV). Au lieu de présenter des arrière-plans traditionnels en 3D (ou 2D), Sakaguchi a fabriqué à la main 160 dioramas du monde réel et les a utilisés comme arrière-plans pour Fantasia. Vous explorerez ces environnements tout au long d’une aventure de plus de 60 heures, qui vous demandera d’aider un amnésique nommé Leo à récupérer ses souvenirs dans un univers mystérieux connu sous le nom de « Machine Realm ». En chemin, vous rencontrerez de nouveaux membres du groupe qui pourront vous rejoindre dans votre quête et vous aider au combat.

Tendance de l’année : connexion

En plus de sa liste annuelle standard de jeux et d’applications, que nous vous avons montrée ci-dessus, Apple aime choisir une « Tendance de l’année ». Pour l’entreprise, cela signifie identifier un mouvement qui a eu un « impact durable sur la vie des gens », et sélectionner des jeux et des applications qui ont contribué à ce mouvement. Ils sont les suivants :

Among Us par Innersloth

Bien que nous puissions affirmer que le gameplay de Among Us est mieux adapté à une tendance basée sur la compétition et sur vos copains – le tout pour s’amuser, bien sûr – Apple ressent différemment. Selon la société, le mélange de coopération et de concurrence entre nous a « cultivé la communauté » grâce à des matchs courts et rapides qui obligent les utilisateurs à communiquer entre eux, même si ces communications impliquent inévitablement plus qu’un peu de mensonge.

bourdonner

Avec une tendance de l’année comme « Connection », il n’est pas surprenant de voir une (sorte) application de rencontres figurer sur la liste des meilleures applications d’Apple. L’équipe éditoriale de la société a estimé que l’approche unique de Bumble « les femmes font le premier pas » pour trouver des rendez-vous, ainsi que ses fonctionnalités Bumble BFF et Bumble Bizz, aident à favoriser les « conversations propulsées par les femmes » et facilitent plus que jamais la recherche de romance. , d’amitié ou même de partenaires commerciaux.

Toile

Canva est un outil de conception utile qui rend la composition de projets 2D attrayants, qu’il s’agisse de livres électroniques, de matériel promotionnel ou de bannières de sites Web, plus facilement que jamais. Apple n’a pas vraiment précisé comment Canva s’inscrivait dans la catégorie « Connexion », mais puisque la plate-forme vous permet de collaborer avec des amis et des collègues sur des conceptions, nous supposons que c’est un ajustement judicieux malgré tout.

EatOkra par Anthony et Janique Edwards

Selon son site officiel, la mission d’EatOkra est de connecter les gourmets aux restaurants noirs ; un objectif qu’il cherche à accomplir en exécutant un « guide axé sur l’utilisateur » rempli de plus de 11 000 emplacements de ce type. Du point de vue de l’utilisateur, cela fonctionne de manière assez similaire à quelque chose comme Yelp. Vous entrez votre adresse, sélectionnez un style de nourriture pour lequel vous êtes d’humeur (tel que caribéen, africain ou végétarien) et regardez le site Web compiler une longue liste de restaurants appartenant à des Noirs que vous pourrez parcourir. Il répertorie les coordonnées du restaurant, les avis qu’il a pu recevoir à ce jour et ses heures d’ouverture. Plutôt pratique !

Cacahuète

Peanut est une application conçue pour aider les femmes à se connecter entre elles à toutes les étapes de la féminité. Avec lui, vous pourrez rencontrer et discuter avec d’autres personnes qui pourraient traverser les mêmes difficultés que vous, qu’il s’agisse de la ménopause, de la grossesse ou de la fertilité. Vous pouvez également rejoindre des groupes qui partagent des intérêts communs, rejoindre des « conversations audio en direct » animées par des experts (en quoi, nous ne savons pas exactement) et poser des questions à la communauté en utilisant la fonction « Partager » de Peanut.