Geforce Now : Comment jouer à 1000 jeux PC sur votre LG Smart TV

Geforce Now n’est peut-être pas l’une des offres de jeux en nuage les plus importantes, mais vous obtenez un concept passionnant du fabricant de puces Nvidia. Vous avez récemment commencé à diffuser les jeux PC que vous avez déjà achetés directement sur votre LG Smart TV – et même gratuitement. Mais vous avez besoin d’un téléviseur actuel de 2021 et d’un contrôleur compatible pour commencer. Il faut aussi faire attention à certains aspects.

Vous en avez besoin pour Geforce Now sur votre LG Smart TV

La configuration de base requise pour Geforce Now sur votre téléviseur LG est actuellement WebOS 6.0. Le système d’exploitation n’est actuellement installé que sur les téléviseurs à partir de 2021. Par conséquent, cela signifie que seuls les appareils plus chers du fabricant sont compatibles avec le service de streaming. Plus précisément ceci :

LG 4K OLED 2021

LG QNED Mini LED 2021

Téléviseurs LG NanoCell 2021

Incidemment, ces téléviseurs prennent en charge la 4K à 120 Hz et Dolby Vision Gaming par défaut.

Pour le moment, il s’agit d’une version bêta de Geforce Now, qui n’est destinée qu’à ces téléviseurs. Certains modèles pourraient également recevoir l’application plus tard. LG n’a pas encore révélé si les téléviseurs de 2020 (et plus anciens) seront pris en compte (à partir de novembre 2021). Ce n’est pas exclu, après tout, Nvidia souhaite rendre son offre accessible au plus grand nombre de gamers.

Geforce Now n’est actuellement disponible que pour certains téléviseurs LG. (Photo : LG)

Mais une chose est déjà claire : il est peu probable que les téléviseurs d’entrée de gamme de la série UP reçoivent Geforce Now à l’avenir non plus.

Vous pouvez télécharger l’application Geforce Now, qui est également requise, depuis le magasin de contenu. C’est gratuit. Si vous ne pouvez pas le trouver immédiatement, utilisez la recherche (loupe en haut à droite) et entrez « Nvidia Geforce Now » là-bas.

Connectez le contrôleur, la souris et le clavier aux téléviseurs intelligents LG

Jouer avec Bien sûr, avec un contrôleur. Ici, LG ne mentionne que la compatibilité avec le téléviseur comme condition préalable, mais n’entre pas dans les détails. Lorsque j’ai demandé à LG, ils n’ont pas pu me donner de détails exacts, peut-être en raison d’un fait : les téléviseurs prennent en charge les périphériques d’entrée via USB depuis des années. Cela signifie : si vous connectez des manettes de jeu filaires à votre Smart TV, la plupart d’entre elles devraient fonctionner sans aucun problème.

Recommandés sont entre autres :

Manette Xbox 360

Manette PlayStation 3 DualShock 3

Manette Xbox One

Manette PlayStation 4 DualShock 4

Manette PlayStation 5 DualSense

Contrôleur Logitech F310

Contrôleur Logitech F510

Contrôleur Logitech F710

Il en va de même pour les souris et les claviers, qui peuvent généralement être connectés à un téléviseur LG (à partir de 2014) sans aucun problème.

Si vous voulez qu’il soit sans fil, vous pouvez brancher un dongle Bluetooth sur un port USB libre et établir une connexion sans fil. Mais il n’y a aucune garantie de fonctionnalité ici, également parce que LG n’a aucune information prête sur les dongles qui peuvent être adaptés ici.

La manette Xbox fonctionne avec les téléviseurs Geforce Now et LG. (Photo : Microsoft)

Info : Geforce Now ne prend en charge que les entrées du contrôleur sur les Smart TV LG, mais la souris et le clavier peuvent toujours fonctionner. Si vous utilisez des périphériques adaptés à la maison, cela peut valoir la peine d’essayer.

Quels jeux Geforce Now propose-t-il sur mon téléviseur LG ?

Environ 100 titres F2P tels que « Rocket League », « Marvel’s Guardians of the Galaxy » ou « Destiny 2 » sont disponibles dès le départ, auxquels vous pouvez jouer avec l’abonnement gratuit à Geforce Now.

Geforce Now devrait être disponible sur toutes les plateformes – c’est ce que veut Nvidia. (Photo : Nvidia)

Le point culminant, cependant, est que vous pouvez lier votre compte Geforce Now à vos bibliothèques de jeux de Steam, Ubisoft Connect et Epic Game Store. Vous pourrez ensuite lire les titres qui y sont acquis sur votre LG Smart TV. La condition préalable est que Geforce Now supporte le jeu respectif. Vous pouvez vous renseigner à ce sujet sur le site Web spécialement mis en place.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Vous pouvez découvrir un certain nombre de blockbusters depuis votre PC sur votre téléviseur sans matériel supplémentaire, y compris toutes les parties pertinentes de « Assassin’s Creed », « Cyberpunk 2077 », « Far Cry 6 », les derniers épisodes de « Tomb Raider » et bien d’autres succès.

Que propose Geforce Now sur mon téléviseur LG ?

Dans la version bêta actuelle, en plus de l’abonnement gratuit, pour lequel vous pouvez vous attendre à une durée de session de jeu maximale d’une heure et à toutes sortes d’autres restrictions, vous pouvez également utiliser les modèles d’abonnement payant.

Le mode GTX3080 de Geforce Now n’est pas encore disponible pour les téléviseurs LG. (Photo : Nvidia)

Avec l’abonnement prioritaire, vous bénéficiez d’une durée de session de 6 heures, d’une résolution maximale de 1080p et de 60 images par seconde. Le ray tracing et la fonctionnalité d’IA sont également impliqués. Six mois ici coûtent un peu moins de 50 euros.

L’abonnement premium RTX 3080 avec des résolutions encore plus élevées (1440p, 120fps) et des performances, qui correspond à une carte graphique Nvidia RTX 3080, n’a pas encore été activé pour Geforce Now sur les Smart TV LG. Si vous souhaitez l’utiliser, vous ne pouvez le faire qu’avec un téléviseur Nvidia Shield ou un PC (Windows 10/11) ou Mac (macOS). Coût : environ 100 euros pour une demi-année.

Que devez-vous savoir d’autre