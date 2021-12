Bitcoin peut être utilisé comme garantie pour les prêts américains

La monnaie virtuelle Bitcoin est actuellement l’une des plus transigées et le monde n’est pas indifférent à sa valeur. Cependant, leur acceptation ne partage plus la même unanimité. Pourtant, les principaux acteurs des marchés financiers travaillent sur les moyens de l’intégrer dans le système et les nouvelles d’aujourd’hui vont dans ce sens.

Selon la presse spécialisée, Goldman Sachs et d’autres banques américaines étudient la possibilité d’utiliser Bitcoin comme garantie de prêts, sans contact direct avec la monnaie virtuelle.

Bitcoin, une autre réalisation de crypto-monnaie

Selon le site CoinDesk, spécialisé dans le sujet des crypto-monnaies, les banques de Wall Stret, dont Goldman Sachs, vont analyser la possibilité d’utiliser Bitcoin comme garantie dans la vente de prêts. Cette information cite des sources du secteur bancaire américain.

Il y aura déjà six entités bancaires qui envisagent de créer ce type de produit. Cependant, pour éviter que Bitcoin ne circule dans la banque, la garantie sera donnée par la participation de tiers.

La banque traditionnelle a déjà pris conscience de la valeur des crypto-monnaies et les considère comme une opportunité, mais il reste encore un long chemin à parcourir, en particulier de la part des entités publiques en ce qui concerne leur acceptation et leur réglementation.

Comment utiliser la crypto-monnaie comme garantie ?

Goldman Sachs cherche toujours à prêter de l’argent à des institutions avec Bitcoin en garantie, en utilisant le mécanisme connu sous le nom de « repo », un accord de mise en pension. L’entité bancaire achèterait des titres basés sur Bitcoin à certaines entités, puis ces entités les rachèteraient à un prix légèrement plus élevé le lendemain.

Il s’agit d’un mécanisme habituellement utilisé pour lever des fonds à court terme, mais qui, dans ce cas, éviterait l’intervention directe de la banque sur les marchés du Bitcoin.

Actuellement, selon l’entité qui accorde les licences bancaires aux États-Unis – OCC – les banques sont libres de fournir des services de garde et de détenir des crypto-monnaies sur leurs propres bilans, qui sont considérées comme équivalentes à des espèces, selon CoinDesk. Cependant, la SEC, le régulateur américain du marché des valeurs mobilières, a mis en garde contre le risque que ce type d’actif fait peser sur les investisseurs.