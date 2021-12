La sécurité de Google Photos est désormais disponible sur plus de smartphones et pour plus d’utilisateurs

Pour Google, la sécurité des utilisateurs est un élément essentiel. Il essaie de différentes manières de créer des solutions qui apportent cet élément, avec un impact minimal pour ceux qui utilisent ses services et applications.

C’est ce qu’il a présenté lors de la conférence I/O de cette année, en mettant l’accent sur Google Photos. Le dossier privé était l’une des nouveautés, mais toujours exclusif aux smartphones Pixel. Maintenant, d’après ce que l’on peut voir, cette zone de sécurité est étendue à plus de smartphones et plus d’utilisateurs.

Comme d’habitude chez Google, de nombreuses nouveautés d’Android sont d’abord accessibles sur vos smartphones Pixel. C’est là que vous testez les nouvelles et que essaie beaucoup que ce sera la valeur par défaut pour le reste des utilisateurs par la suite.

C’est ce qu’il a fait avec Pasta Segura, un espace dédié de Google Photos, qui vise à protéger les photographies et images des utilisateurs. Tout ce qui est placé ici ne sera accessible qu’avec l’autorisation de l’utilisateur, soit par biométrie, soit par code PIN.

La grande nouveauté est maintenant l’arrivée de cette nouvelle sur beaucoup plus de smartphones. Google avait promis cette étape en octobre de cette année, sans toutefois révéler quand elle le ferait. Il a été promis pour Android ainsi que pour iOS.

Ce que vous voyez maintenant, dans la zone de gestion de Google Photos, c’est la disponibilité de la configuration Safe Folder. Après avoir corrigé la définition de base de cette fonctionnalité, elle devient disponible à l’utilisation, dans la même section.





L’utilisation de cette fonctionnalité est également simple, il suffit d’ouvrir cette zone de Google Photos, puis de choisir les images ou les photographies que vous souhaitez y enregistrer. Le processus inverse est tout aussi simple, étant fait de la même manière.

Google doit maintenant implémenter cette nouvelle fonctionnalité sur iOS. La version présente sur Android reçoit déjà la nouveauté, principalement en dehors des Pixels.