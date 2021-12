Attention à la vie privée ! WhatsApp et iMessage sont des services qui fournissent plus de données

L’offre de services de messagerie et d’applications n’a jamais été aussi variée qu’aujourd’hui. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les applications, toutes promettant un maximum de sécurité et de confidentialité, tout en garantissant que les messages ne peuvent pas être lus ou consultés.

De nouvelles informations, provenant directement de l’intérieur du FBI, ont révélé que tout n’est pas vrai après tout. Il a montré que WhatsApp et iMessage sont les applications qui libèrent le plus de données, selon ce qui a été révélé.

Les services de messagerie révèlent beaucoup de données

L’information est récente et montre une nouvelle facette dans les services de messagerie et les applications. Après tout, la confidentialité et la sécurité de ces propositions ne sont pas entièrement garanties, car de nombreuses données peuvent être révélées.

Cette réalité a été révélée par un document interne du FBI qui montre comment ces applications peuvent publier des données. De la liste actuelle, il est clair que WhatsApp et iMessage sont les applications qui libèrent le plus de données, avec des informations limitées dans les deux cas.

WhatsApp et iMessage sont ceux qui libèrent le plus

iMessage d’Apple, et s’il y a une ordonnance du tribunal, donnera à cette agence l’accès aux informations de base sur les utilisateurs ainsi qu’aux données d’enquête iMessage. Les messages sont omis, mais uniquement si l’utilisateur n’a pas sauvegardé sur iCloud. S’ils sont sur ce service, Apple peut y accéder.

Sur WhatsApp, la situation est différente. Avec le même mandat, le service Meta donne accès aux informations de base des utilisateurs et de leur activité, via des métadonnées. La grande différence est que ce service peut fournir des données en (presque) temps réel. L’état des sauvegardes est identique à iMessage s’il y a synchronisation.

Il y a ceux qui garantissent la confidentialité des utilisateurs

Le même document se concentre également sur d’autres services bien connus. Signal est celui qui fournit le moins de données aux autorités, n’ayant à disposition que la date et l’heure d’enregistrement d’un utilisateur, ainsi que la dernière date à laquelle il a utilisé le service. Dans le cas de Telegram, c’est encore plus restreint, sans aucune information accessible, mais dans des situations spécifiques, l’IP et le numéro de téléphone d’un utilisateur peuvent être obtenus.

Dans de nombreux cas, ce n’est pas tout à fait nouveau, car les autorités peuvent accéder à de nombreuses informations. Ce qui n’était pas connu, c’était la quantité de données obtenues, dans le cas d’iMessage, et la vitesse à laquelle cela se produit, comme dans WhatsApp.