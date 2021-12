Le menu Démarrer de Windows 11 sera plus personnalisable

La dernière version de Windows 11 Insider Dev Channel, 22509, s’est accompagnée d’un changement très demandé par les utilisateurs : la possibilité de personnaliser le nombre d’icônes affichées dans le menu Démarrer.

Depuis le lancement de Windows 11, de nombreuses personnes se sont plaintes de la simplicité excessive et du manque de personnalisation du nouveau menu Démarrer. Si cela peut être idéal pour la plupart des utilisateurs, il n’en est pas moins vrai que cela peut être insuffisant pour les plus exigeants.

Windows 11 se prépare pour la mise à jour 2022

Microsoft écoute attentivement les commentaires des initiés et le montre avec cette dernière initiative. Ceux de Redmond ont commencé à tester une option dans les « Paramètres de démarrage » qui vous permettra de choisir 3 paramètres différents pour le menu Démarrer : « plus d’applications fixes », « par défaut » et « plus de recommandations ».

Le premier ajoute une ligne d’espace supplémentaire pour les applications ancrées dans le menu. Le dernier fait de même avec les recommandations, en prenant de la place dans les applications. Bien qu’il s’agisse d’un nouveau développement que nous célébrons, nous aurions aimé avoir la liberté de personnaliser le menu et qu’il ne s’agisse pas d’options aussi « strictes ».

Parmi les revendications les plus populaires des utilisateurs concernant le menu Démarrer, il y a la possibilité de créer des dossiers d’applications et de pouvoir utiliser l’espace réservé aux recommandations pour épingler plus d’applications. Ce qui est clair pour nous, c’est que Microsoft nous écoute et considérera tout changement demandé de manière massive.