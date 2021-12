Le Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm est arrivé ! Est-ce le concurrent du SoC M1 d’Apple ?

Qualcomm a été très actif ces derniers jours. Lors de son événement annuel, il présente son actualité et les améliorations qu’il a apportées à son SoC, avec une toute nouvelle famille de nouvelles propositions.

Après avoir connu le Snapdragon 8 Gen 1, il est maintenant temps de se présenter avec le Snapdragon 8cx Gen 3. Il s’agit d’un SoC dédié aux PC Windows, qui veut conquérir un espace égal à ce qu’a fait Apple avec son SoC M1.

Qualcomm a soutenu Microsoft dans le développement de solutions basées sur SoC ARM. Ayant, soi-disant, un contrat d’exclusivité, elle a déjà des propositions pour ce marché, qui est clairement en expansion et gagne de plus en plus d’adeptes.

C’est donc tout naturellement qu’émerge le Snapdragon 8cx Gen 3, l’évolution de la version 8cx Gen 2, présentée l’année dernière. Qualcomm a un gros pari ici et les chiffres qu’il a présentés promettent une très grande amélioration par rapport à ce qu’il propose actuellement dans ce domaine.

Les données de Qualcomm pour le Snapdragon 8cx Gen 3 sont assez claires. La marque révèle que ce SoC sera 85 % meilleur en performances CPU et jusqu’à 60 % plus rapide en performances GPU par rapport au modèle précédent. Il révèle également qu’il sera 60% meilleur que la plate-forme x86.

Dans le domaine de la connectivité, il y a également des améliorations, Qualcomm proposant plusieurs propositions. Ici, les modems Snapdragon X55, X62 ou X65 5G seront disponibles. La prise en charge du Wi-Fi 6 et 6E deviendra une réalité. Dans le domaine de l’énergie, la prise en charge de plusieurs jours ouvrés est avancée.

En plus du Snapdragon 8cx Gen 3, Qualcomm a également annoncé Snapdragon 7c Plus Gen 3. Celui-ci est toujours basé sur un processus 6 nm, mais promet des performances CPU jusqu’à 60% meilleures et des graphismes 70% meilleurs que 7c Gen 2.

C’est avec ces nouvelles propositions que Qualcomm veut conquérir le marché des PC et en particulier le marché de Windows. Il se veut une alternative à ce que Intel et AMD ont sur le marché et, si possible, parvient également à atteindre les propositions d’Apple et de la gamme M1.