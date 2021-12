Êtes-vous vraiment sûr de vouloir installer Chrome à partir d’Edge ?

Microsoft possède aujourd’hui l’un des meilleurs navigateurs de bureau et est, bien entendu, un digne concurrent de Chrome de Google, qui reste le plus utilisé au monde. Nous avons vu Microsoft faire preuve d’ingéniosité lorsqu’il s’agit de proposer son navigateur aux consommateurs, et apparemment, ses actions à cet égard deviendront encore plus évidentes.

Lorsque l’utilisateur ira installer Chrome depuis Edge, il recevra de nouvelles alertes afin de faire planter la procédure.

Microsoft possède, en plus de son système d’exploitation pour ordinateurs, certains des meilleurs logiciels pour répondre aux besoins les plus variés des utilisateurs. Étant un système si complet, il intègre déjà une grande partie de ce logiciel en natif, ce qui finit par susciter le mécontentement de la concurrence.

Récemment, il y a eu des nouvelles d’un procès en cours contre Microsoft, dirigé par Nextcloud, un service cloud similaire à OneDrive, avec le soutien de plus de 30 entreprises, où Microsoft est accusé d’exercer une position dominante, pour avoir imposé ses services aux utilisateurs .

Edge n’est pas mentionné dans ce processus, le fait est que le navigateur de Microsoft a de la concurrence, mais il s’agit certes du logiciel natif de Windows. Bien que de nombreux utilisateurs utilisent ce qu’ils ont déjà à leur disposition, la vérité est que beaucoup d’autres utilisent simplement Edge pour télécharger Chrome.

Edge sera plus ennuyeux pour ceux qui veulent installer Chrome

Il est clair que ce transfert s’effectue sans aucune limitation, mais sur Windows, il semble que Edge sera plus ennuyeux pour ceux qui souhaitent installer Chrome.

Selon le site Neowin, des messages commencent à apparaître sur Edge pour les utilisateurs qui tenteront d’installer le navigateur Google. Les zones de texte, qui nécessitent l’intervention de l’utilisateur pour disparaître, contiennent des messages tels que :

Microsoft Edge fonctionne sur la même technologie que Chrome, avec la confiance supplémentaire de Microsoft

« Je déteste économiser de l’argent », personne n’a jamais dit. Microsoft Edge est le meilleur navigateur pour les achats en ligne

Ce navigateur est tellement 2008 ! Savez-vous quoi de neuf? Microsoft Edge.

Il n’est pas possible de rejeter ces messages afin qu’ils n’apparaissent plus. La seule option semble vraiment être de cliquer sur le X qui apparaît dans le coin supérieur droit.

Certains utilisateurs ont déjà commencé à recevoir ces messages. Pour ceux qui ne les ont pas encore vus apparaître, vous avez certainement remarqué que lorsque vous tapez « Téléchargement Chrome » dans Edge’s Bing, il y a un message qui résume ces invites :