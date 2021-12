La FTC poursuit pour bloquer le rachat d’Arm par Nvidia

Pourquoi c’est important : Cette semaine, la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a intenté une action en justice pour bloquer l’acquisition d’Arm par Nvidia pour 40 milliards de dollars. La FTC affirme que l’accord donnerait à Nvidia trop de poids sur les entreprises qui comptent sur Arm pour leur technologie, y compris les concurrents de Nvidia. La fusion fait déjà l’objet d’une enquête antitrust de l’UE.

La FTC a annoncé la poursuite jeudi, citant les préoccupations concernant l’innovation et la concurrence comme principale raison. La Commission craint que le contrôle de Nvidia ne fausse les incitations d’Arm à ses titulaires de licence et étouffe l’innovation, en particulier dans des domaines tels que les systèmes d’aide à la conduite, la technologie des centres de données et les processeurs de cloud computing. Arm licencie ses conceptions de puces à des entreprises technologiques qui les utilisent pour la technologie dans des appareils tels que les smartphones, les tablettes et les systèmes automobiles. Ils comprennent des entreprises comme Samsung et Apple.

Un autre problème potentiel est que les titulaires de licence partagent des informations critiques sur leurs produits avec Arm, qui pourraient être transmises à Nvidia s’il acquiert Arm. En plus d’affecter la concurrence et l’innovation, cela pourrait également nuire à la confiance d’autres entreprises dans la neutralité d’Arm lors du partage d’informations sur les conceptions de puces.

La FTC a voté à l’unanimité pour aller de l’avant avec le procès, avec le procès administratif fixé au 9 août 2022. Elle travaille en étroite collaboration avec d’autres agences de la concurrence au Royaume-Uni (où Arm est basé), au Japon (où la société qui possède actuellement Arm est basée), la Corée du Sud et l’Union européenne.

L’UE enquête déjà sur l’accord. Nvidia a indiqué qu’elle ferait des concessions pour assurer la concurrence si la fusion Arm se réalisait.