Cyberquad : Tesla vend un nouveau véhicule électrique et il ne coûte « que » 1900 $

Tesla a déjà montré qu’il peut vendre ce qu’il comprend sous sa marque. Des voitures électriques à la tequila, en passant par les sifflets ou les powerbanks, tout est fait pour gagner de l’argent. La marque a maintenant lancé un véhicule différent, un VTT.

Il s’appelle Cyberquad, il a une batterie lithium-ion et comprend Cybertruck. Le véhicule est destiné aux enfants, mais coûte près de 1700 euros.

Si vous cherchez un cadeau idéal pour votre enfant amoureux de Tesla, alors ce quad pourrait être ce que vous recherchez.

Tesla a commencé à vendre Cyberquad. Cependant, soyez prévenu, ce n’est pas le VTT qui est apparu lors de la présentation de Cybertruck en 2019. Non, le Cybersquad que vous pouvez maintenant acheter au magasin du constructeur automobile est une version beaucoup plus petite du véhicule – et oui, cela fonctionne.

Le VTT à quatre roues est alimenté par une batterie lithium-ion et fonctionnera à l’électricité comme sa version plus grande. Il a environ 25 km d’autonomie, avec une vitesse de pointe configurable de 16 km/h. Sa structure est en acier, a un siège rembourré, une suspension réglable et des barres lumineuses à LED. En d’autres termes, cela ressemble à une petite version cousue du soi-disant quatre vélos qui est apparu au-dessus du pick-up électrique.

Cyberquad à 1700 euros

Ce petit Cyberquad pourra faire des délices de Noël pour les plus jeunes pour les parents qui veulent débourser 1900 dollars (environ 1700 euros). Aux États-Unis, il est déjà en vente et les commandes commenceront à arriver dans les deux à quatre prochaines semaines.

Cependant, avant de commencer à penser sérieusement à le recevoir en cadeau à votre enfant ce Noël, sachez que Tesla dit que les commandes ne sont pas garanties avant cette saison. Et en plus, si vous voulez recevoir ici au Portugal, oubliez ça. La société déclare que ce cadeau ne sera distribué que dans 49 États américains, à Hawaï, à Porto Rico et au Canada.

Un jour, qui sait et selon ce que Musk a dit, la « vraie » version de Cyberquad sera un produit aux côtés des voitures Tesla. Au moment où il a été présenté, le véhicule avait été promis par le PDG de l’entreprise et serait une option pour quiconque achèterait Cybertruck.

Nous avons d’abord aperçu le Cyberquad (l’actuel pour adultes) lors de l’événement Cybertruck, où il a été monté à l’arrière du camion pour montrer comment sa suspension adaptative permet un chargement plus facile. Musk a ensuite confirmé qu’il serait initialement disponible à l’achat en option pour les acheteurs de Cybertruck.