La Russie et la Chine interfèrent avec les satellites américains, selon Space Force

La course à l’espace n’implique pas que des entreprises privées, car il y a plusieurs nations qui, depuis longtemps, sont également intéressées à conquérir leur place dans l’espace. Désormais, Space Force accuse la Russie et la Chine d’interférer quotidiennement avec les satellites américains.

En raison de l’évolution spatiale qui lui est de plus en plus associée, les États-Unis craignent d’être dépassés par la Chine dans la course à l’espace.

Un général de la Force spatiale a déclaré que les satellites des États-Unis d’Amérique (US) en orbite haute sont constamment attaqués par la Russie et la Chine. Dans The Washington Post, David Thompson a révélé que les menaces contre les satellites américains sont, en effet, croissantes et étendues, dans une évolution de plus en plus accentuée de l’activité.

Nous sommes vraiment à un point où il y a toutes sortes de façons dont nos systèmes spatiaux peuvent être menacés.

Dit le général de la Force spatiale.

Plus que cela, le général a révélé que la Russie et la Chine ont attaqué des satellites américains avec des outils qui ne causent pas de dommages physiques. À leur tour, ils mènent des cyberattaques à l’aide de lasers et de bloqueurs de radiofréquences.

Alors que les experts avertissent que tout autre dommage augmenterait les débris spatiaux, le général de la Force spatiale a ajouté dans une conversation avec le Washington Post que les États-Unis devraient riposter avec les mêmes méthodes.

Les États-Unis craignent de prendre du retard sur la Chine dans la course à l’espace

À propos de la course à l’espace, David Thompson a souligné que la Chine développe rapidement de nouvelles technologies et, d’ici la fin de la décennie, pourrait dépasser les États-Unis, en tant que plus grande puissance spatiale du monde, si elle ne s’adapte pas.

La Chine développe des systèmes d’exploitation à un rythme incroyable et devance la Russie. Nous sommes toujours les meilleurs au monde en termes de capacités, mais ils rattrapent rapidement leur retard.

Selon plusieurs rapports, cités par Interesting Engineering, la Chine et la Russie ont développé des satellites de combat capables d’attaquer et de nuire à l’activité d’autrui.

