Alerte phishing : clients Novobanco avec un compte bancaire « zéro »

Les attaques informatiques sont maintenant assez courantes. Selon des informations récentes, les clients de Novobanco sont la cible d’attaques de phishing et leurs comptes bancaires sont à « zéro ».

Novobanco a déjà confirmé cette situation et alerte les clients des informations qu’ils fournissent.

Internet est un espace plein d’opportunités. Dans celui-ci, nous pouvons consulter rapidement certaines informations, être plus proches de notre famille et de nos amis, rechercher d’innombrables contenus, rencontrer des gens, faire connaître notre travail au monde, parmi de nombreuses autres activités.

Cependant, comme pour tout le reste, il y a toujours l’autre côté où les escrocs et les criminels attendent le meilleur moment pour tromper quelqu’un rapidement.

Selon des informations récentes, plusieurs clients de Novobanco ont été victimes d’une attaque de phishing. Novobanco a confirmé au journal Expresso que plusieurs clients « ont été la cible d’une augmentation du nombre d’attaques informatiques ». Et alerte : la banque ne demande jamais « plus de trois positions de la carte matricielle et ne demande jamais à un client de prendre des photos de sa carte matricielle. Ceci, encore une fois, est une tentative de tromperie.

Selon ce qu’a révélé l’un des clients, suite à l’attaque de phishing, 34 000 euros ont été prélevés sur un compte commun qu’il possédait avec un membre de sa famille.

Qu’est-ce qu’une attaque de phishing et comment la valider ?

L’hameçonnage est généralement effectué par le biais d’e-mails, de publicités ou de sites Web qui ressemblent aux sociétés ou aux entreprises qu’ils tentent de se faire passer pour eux.

Veuillez noter que les e-mails ou les sites Web utilisés pour le phishing peuvent vous demander des données telles que :

Utilisateur et mots de passe, et même changer les mots de passe ;

Numéros de sécurité sociale, carte de citoyen ;

Numéros de compte bancaire et de carte de crédit ;

E-mail;

entre autres informations personnelles

Comment valider s’il s’agit d’un email de Phishing