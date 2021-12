Les commandes tactiles à l’écran gagnent en popularité selon Xbox Cloud Gaming

Le point de vue de l’éditeur : je ne sais pas ce que vous pensez des commandes tactiles pour les jeux mobiles, mais je ne les supporte pas. L’absence de sensation tactile rend difficile de dire si vous appuyez sur la bonne partie de l’écran pour appuyer sur un bouton, et souvent ce n’est pas le cas. Cependant, les manettes de jeu virtuelles gagnent en popularité auprès des joueurs Xbox Cloud Gaming.

Lorsque Microsoft a lancé Xbox Cloud Gaming (xCloud pour plus de simplicité) il y a un peu plus d’un an, Minecraft Dungeons était le seul jeu avec une manette de jeu à l’écran pour jouer sur des appareils mobiles. Depuis lors, plus de 100 titres ont été pris en charge par le contrôle tactile.

Étonnamment, ses contrôleurs virtuels sont utilisés, dans certains cas, exclusivement. Le responsable principal du programme Xbox, Monty Hernandez, a déclaré à Tom Warren de The Verge que 20% des joueurs xCloud utilisent uniquement des commandes tactiles.

« [Twenty] pour cent de nos utilisateurs de Xbox Cloud Gaming utilisent le toucher comme méthode exclusive pour jouer à des jeux », a déclaré Hernandez, responsable de programme senior chez Xbox. « En tant que tel, il est important pour nous que les jeux tactiles que nous lançons soient pertinents et, plus important encore. , jouez bien avec les commandes tactiles. »

L’enfant approuve ce nouveau #XboxGamesPassUltimate fonction sur #SurfaceDuo – assez fascinant de les voir commencer à jouer comme si c’était la chose la plus intuitive qui soit. Aussi oui j’ai choisi le jeu pic.twitter.com/dOKRx9NN17 – Carolina Milanesi (Elle/Elle) (@caro_milanesi) 24 mai 2021

Bien sûr, 20 pour cent est un nombre minoritaire, mais compte tenu des problèmes présentés par les systèmes de contrôle non tactiles, le chiffre est significatif. De plus, pour des jeux spécifiques, comme Hades, Yakuza: Like a Dragon, Minecraft Dungeons et autres, la statistique passe à 30%. Cela signifie que près d’un tiers des joueurs de Yakuza – un jeu qui nécessite beaucoup de combats – préfèrent les commandes à l’écran à une manette de jeu physique.

La popularité augmente à mesure que de plus en plus de développeurs ajoutent des commandes tactiles à leurs jeux. Microsoft a rendu très facile pour les studios de patcher des jeux pour utiliser des manettes de jeu virtuelles en publiant un modèle personnalisable sur GitHub.

« Nous avons constaté, en moyenne, une augmentation de 2 fois l’utilisation des titres disponibles via Xbox Cloud Gaming, tous genres confondus, qui implémentent des commandes tactiles », a déclaré Hernandez.

Certes, la mise en œuvre par Microsoft des commandes tactiles sur son Surface Duo semble suffisamment impressionnante pour que je puisse envisager de l’essayer. Bien sûr, ceux-ci ne sont pas directement sur l’écran comme ils le seraient sur un téléphone ou une tablette à écran unique. Quoi qu’il en soit, les joueurs xCloud semblent les adopter, donc plus de développeurs sont sûrs de les ajouter aux jeux futurs et passés.