Connaissez-vous ce prototype d’AirPods et de chargeur Apple avec un boîtier transparent ?

Apple a eu une image pratiquement inchangée pendant de nombreuses décennies. Il associe des matières plastiques blanches aux tons gris de l’aluminium, passant ensuite par certaines couleurs contenues. Cela ne change pas beaucoup votre look&feel, contrairement à de nombreuses autres marques plus audacieuses. Cependant, il semble miser sur plusieurs autres lectures d’images dans ses prototypes, du moins c’est ce que ces nouvelles images impliquent.

Des écouteurs AirPod clairs ont été montrés, ainsi qu’un chargeur dont le boîtier est également transparent. Qu’est-ce qu’Apple étudiera ?

Les prototypes connus de produits Apple entraînent souvent l’imagination dans d’autres directions. Cependant, le produit final n’a pas toujours à voir avec les nombreuses études que la marque utilise pour atteindre l’idéal. Elle a toujours été une entreprise conservatrice dans la conception de ses pièces, ainsi que dans l’image d’Apple en général.

Agréable surprise, le collectionneur Giulio Zompetti a acquis quelques prototypes d’AirPod et un chargeur Apple.

Prototypes Apple avec boîtier transparent

Il est vrai qu’Apple a utilisé à plusieurs reprises des produits aux structures transparentes. Il existe plusieurs exemples sur Mac, souris et autres appareils, du passé au présent. Qui ne se souvient pas de l’emblématique Power Mac G4 Cube, ou de l’iMac G3, un Macintosh au look plus sauvage et plus coloré ?

Montrer un chargeur Apple 29W avec un étui transparent n’a donc rien d’extraordinaire. En fait, il a même sa touche intéressante, car il permet de montrer l’intérieur, avec le domaine électronique toujours très bien organisé de l’ingénierie Apple.





Les AirPod de première génération sont également conçus dans un matériau transparent. Selon les images présentées, l’intérieur visible a un ton bleuâtre, avec le contraste du blanc, existant dans la zone de l’écouteur.





Ce ne sont probablement que deux exemples de la large gamme qu’Apple aura produite. Cependant, Zompetti n’a pas non plus expliqué comment il est arrivé à eux, ni comment les appareils sont entrés entre ses mains. Ils ne doivent pas avoir quitté les laboratoires d’Apple, où l’information sort très rarement sans autorisation appropriée.

Comme on peut le voir, dans les deux modèles, les finitions en blanc, au fur et à mesure que le produit est arrivé sur le marché.