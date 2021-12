C’est officiel : le smartphone Xiaomi 12 lancera le nouveau Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm vient d’annoncer son nouveau processeur pour les meilleurs appareils mobiles, le Snapdragon 8 Gen 1. Xiaomi était au début l’un des principaux fabricants indiqué pour lancer cette nouvelle plate-forme et maintenant cette confirmation est officielle.

Le nouveau Xiaomi 12 arrivera dans quelques jours et sera le premier à recevoir le Snapdragon 8 Gen 1.

Le Snapdragon 8 Gen 1 a été annoncé par Qualcomm au début de son événement annuel qui se déroule toujours. Il s’agit d’une plate-forme mobile considérée comme plus rapide et plus efficace que la précédente, la 888. Le constructeur garantit qu’elle peut avoir des performances 20% plus élevées et être 30% plus efficace que la précédente. Sur le GPU, cette position est répétée, étant 30% plus rapide et 25% plus efficace dans la gestion de l’alimentation.

Il existe de nouvelles fonctionnalités dans la capture d’images et de vidéos, le Snapdragon 8 Gen 1 pouvant traiter encore plus d’informations à partir des modules de photographie. Ce SoC pourra également enregistrer des vidéos 8K HDR à 30 ips. Dans le domaine de la connectivité, la présence du modem X65 se démarque, qui garantit des débits de 10Gbps sur 5G. Le Wi-Fi de 6e génération garantira des vitesses allant jusqu’à 3,6 Gbit/s en ce qui concerne les communications sans fil.

Xiaomi 12 lancera le nouveau Snapdragon 8 Gen 1

Les informations qui ont été tant spéculées ces derniers jours ont été officiellement confirmées par Xiaomi aujourd’hui. La société chinoise a révélé que son prochain smartphone haut de gamme, Xiaomi 12, sera le premier smartphone à intégrer le processeur Qualcomm 5G Snapdragon 8 Gen1. Ceci n’est qu’un autre exemple du partenariat entre Xiaomi et Qualcomm, qui dure depuis plus d’une décennie, dans le but d’offrir aux consommateurs l’expérience mobile la plus récente et la plus innovante.

Les deux sociétés ont également des unités de R&D en partenariat pour développer conjointement une feuille de route optimisée pour les lancements. Ainsi, le nouveau processeur 5G Snapdragon 8 Gen 1 sera une étape importante dans l’industrie avec des technologies innovantes pour le système de caméra, l’intelligence artificielle, le son, les jeux, entre autres.

Le smartphone de Xiaomi devrait sortir le 16 décembre, avec le lancement de MIUI 13. D’autres détails intéressants liés au Xiaomi 12 sont déjà connus.

Par exemple, l’ensemble des caméras arrière aura une faible élévation, mais sera entièrement recouvert par la vitre arrière, en plus d’offrir une plus grande harmonie entre le module caméra et l’ensemble de la structure, il sera également plus résistant.

L’appareil photo principal sera alors livré avec 200 MP avec le nouveau capteur ISOCELL HP1 de Samsung (au moins la version Ultra) et disposera d’un appareil photo ultra grand angle de 50 MP et d’un troisième macro.

Apparemment, le nouveau Xiaomi 12 n’apportera pas la technologie de charge la plus avancée développée par le fabricant. Au lieu de 120W, le modèle de base devrait charger 100W à sa puissance maximale.