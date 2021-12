Vous avez 15 jours pour activer Facebook Protect ou votre compte sera bloqué

Il s’agit d’un avertissement qui atteint de nombreux utilisateurs au Portugal. En fait, le service existe depuis plusieurs années aux États-Unis. Il s’agit d’une technologie de sécurité destinée aux utilisateurs qui sont plus susceptibles d’être la cible de pirates informatiques, selon la société Meta. Parmi ces personnes figurent les employés de l’entreprise qui gère Facebook, « des défenseurs des droits humains, des journalistes et des responsables gouvernementaux ».

Donc, si vous avez reçu cette « notification », prenez-la au sérieux, le système est simple à mettre en œuvre et peut être un booster de sécurité pour votre compte sur le plus grand réseau social au monde.

En supposant que vous ayez été surpris par cet avertissement, ou du moins que vous soyez devenu plus alerte, expliquons alors à quoi sert le système dans notre pays.

Qu’est-ce que Facebook Protect ?

Certaines personnes, telles que les candidats et les élus, et les campagnes politiques, peuvent être la cible d’individus malveillants sur les plateformes de réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Les comptes qui font face à plus de menaces pendant la période électorale peuvent avoir besoin d’une protection supplémentaire. C’est pourquoi, dit Meta, le programme Facebook Protect a été créé.

Ainsi, les comptes participant au programme seront aidés par l’entreprise à adopter des mesures de sécurité plus strictes, telles que l’authentification à deux facteurs et la surveillance des menaces d’intrusion potentielles.

Pour assurer la sécurité des Pages, tous les administrateurs des Pages enregistrées doivent obtenir l’autorisation de publier sur celles-ci. Cela s’applique également aux administrateurs de page individuels qui ont choisi de ne pas s’inscrire au programme. L’autorisation de publier sur la Page oblige les personnes qui gèrent ces Pages à sécuriser leurs comptes avec une authentification à deux facteurs et à confirmer le pays de localisation principal.

De plus, cela oblige les administrateurs de la Page à exécuter la Page en utilisant un profil avec le vrai nom, qui est le seul profil de l’individu sur la plate-forme.

Par conséquent, l’idée, en ce qui concerne l’entreprise, est d’arrêter les actions des individus malveillants. Cependant, dit l’objectif, il est possible qu’il ne soit jamais possible de détecter tous les individus malveillants. En ce sens, ce programme est l’une des nombreuses mesures qui sont prises pour éviter que les comptes ne soient lésés.

Comment puis-je m’inscrire?

Les personnes éligibles à Facebook Protect verront des avis sur Facebook pour en savoir plus sur le programme et pour postuler. Selon les rapports, la société prévoit de continuer à étendre le programme à l’échelle mondiale en 2021 et mettra à jour les progrès de cette mission.

Ainsi, avec cette fonctionnalité, Meta souhaite renforcer la sécurité des utilisateurs les plus sujets aux attaques. Fondamentalement, les utilisateurs seront plus actifs, dignes de confiance et avec une action au-delà de leurs profils personnels.