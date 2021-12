Tesla vend maintenant un Cyberquad pour enfants à 1 900 $

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Vous n’avez pas 40 000 $ de rechange (prix de départ) pour un Cybertruck ? Tesla a lancé quelque chose d’un peu moins cher, bien qu’il soit destiné à être utilisé par des enfants. Le Cyberquad For Kids est une version plus petite et adaptée aux enfants du VTT pleine grandeur Tesla dévoilé aux côtés du Cybertruck il y a deux ans. Il est disponible à l’achat dès maintenant sur le site Web de l’entreprise, au prix de 1 900 $.

Le VTT à quatre roues entièrement électrique est doté d’un cadre en acier, d’un siège rembourré et d’une suspension réglable avec frein à disque arrière et barres lumineuses à DEL. Sa batterie lithium-ion offre jusqu’à 15 miles d’autonomie, bien que cela puisse changer en fonction du poids du cycliste, jusqu’à un maximum de 150 livres. Il faut cinq heures pour charger complètement le quad.

Le Cyberquad a une vitesse de pointe de 10 mph avec des paramètres parentaux allant jusqu’à 5 mph, 10 mph et 5 mph en marche arrière. Avant de sortir et d’en acheter un, Tesla souligne qu’il est conçu pour les enfants âgés de huit ans et plus.

Si vous avez des enfants et pensez que cela ferait un cadeau de Noël parfait, Tesla écrit que les commandes commenceront à être expédiées dans deux à quatre semaines, mais ne garantit pas qu’elles arriveront avant les vacances. Il n’est disponible qu’aux États-Unis pour le moment également.

Quant à la version adulte du Cyberquad, elle était censée arriver aux côtés du Cybertruck – Elon Musk a déclaré qu’il serait initialement mis à la disposition des acheteurs de ce dernier – mais le VE a été reporté à 2022, donc les adultes attendront un peu plus longtemps. avant de rouler sur leurs propres VTT futuristes. En attendant, vous pouvez toujours acheter un sifflet à 50 $ inspiré de Cybertuck, une fois qu’il sera de nouveau en stock.