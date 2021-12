La version repensée d’Office pour Windows est désormais accessible à tous

Microsoft a présenté il y a quelques mois une refonte des applications Office. L’objectif de cette refonte est de créer une expérience plus simple et plus cohérente avec Windows 11. Après avoir publié cette nouvelle conception pour les utilisateurs d’Office Insider pour des tests supplémentaires, Microsoft commence à publier la refonte pour tous les utilisateurs.

Microsoft publie une nouvelle conception d’Office pour les utilisateurs de canaux stables

Ce nouveau design basé sur les nouvelles lignes de design de Fluent Design, vise à offrir aux utilisateurs une interface utilisateur intuitive, cohérente et familière dans toutes leurs applications : Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher et Visio. Cette conception semble également s’adapter aux nouvelles lignes de conception apportées par Windows 11.

Malheureusement, dans cette nouvelle refonte, il y a une absence importante, et c’est l’effet Mica. Bien qu’il ait été introduit dans les concepts officiels et inclus plus tard dans la refonte pour les utilisateurs d’Office Insider, les utilisateurs de canaux stables n’auront pas cet effet pour le moment. Mais ils affirment qu’à l’avenir le Mica sera appliqué dans toutes ses applications.

Comme pour toute version de Microsoft, cette version ne sera pas effectuée en même temps pour tous les utilisateurs. Ils commenceront par publier la mise à jour pour 50 % des utilisateurs du canal stable. S’il n’y a pas d’évaluations négatives de ce 50%, il sera publié dans les semaines à venir pour le reste des utilisateurs.

Et étonnamment, cette refonte n’est pas exclusive à Microsoft 365 comme cela s’est produit dans des situations similaires. Ce nouveau design est également disponible pour les utilisateurs de toutes les éditions de Microsoft Office 2021, la version d’Office qui ne nécessite pas d’abonnement. Nous ne savons pas si cette nouvelle conception fonctionnera dans les versions illégales d’Office, car dans la conception précédente, elle n’était pas disponible pour ces utilisateurs.