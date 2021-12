App Store Awards : ce sont les meilleurs jeux et applications de 2021

La fin de l’année est toujours un moment pour faire le point, et relever les choses positives et négatives qui se sont produites est une pratique courante. Apple, comme les années précédentes, a présenté ses App Store Awards où il a choisi les meilleurs applications et jeux de 2021.

Venez voir les choix!

Apple a dévoilé aujourd’hui les lauréats des App Store Awards 2021, reconnaissant les 15 meilleurs jeux et applications qui ont aidé les utilisateurs à explorer leurs passions personnelles, à découvrir des débouchés créatifs, à se connecter avec de nouvelles personnes et expériences, ou simplement à s’amuser.

Les gagnants de cette année sont des développeurs du monde entier, avec des applications et des jeux sélectionnés par l’équipe éditoriale mondiale de l’App Store d’Apple pour offrir une qualité exceptionnelle, une technologie innovante, un design créatif et un impact culturel positif.

Et les gagnants sont…

Les meilleures applications de 2021 sur l’App Store d’Apple

L’application iPhone de l’année : Toca Life World, par Toca Boca

Toca Life: World est l’application où vous pouvez créer un monde et vivre l’histoire que vous voulez vivre. Cette application regroupe toutes les applications Toca Life (Ville, Vacances, Bureau, Hôpital et plus) dans le même espace. Maintenant, tout est connecté dans un monde de jeu géant.

L’application iPad de l’année : LumaFusion par LumaTouch

LumaFusion est une application de montage vidéo pour appareils mobiles qui tire parti des excellentes performances de l’iPad. Offre un environnement professionnel et intuitif pour raconter des histoires n’importe où. L’application a un coût de 29,99 € et une note de 4,8 étoiles sur 5.

Application Mac de l’année : Craft by Luki Labs Limited

Craft est un outil gratuit pour créer des documents et des notes et partager vos idées avec d’autres. Tout ce qui est créé dans Craft peut être partagé rapidement d’un simple toucher. L’application prend en charge les démarques en ligne, les backlinks, les extraits de code, les images, les vidéos, les fichiers PDF joints et les aperçus de liens. Il est disponible pour Mac, iPhone et iPad.

Application Apple TV de l’année : DAZN par DAZN Group

DAZN est le seul service à diffuser en direct des événements sportifs majeurs ou à chaque fois que l’utilisateur souhaite les regarder sur n’importe quel appareil et cette année, il a été considéré comme la meilleure application pour Apple TV. Il est également disponible pour iPad et iPhone.

Application Apple Watch de l’année : Carrot Weather par Grailr

Carrot Weather est plus qu’une simple application météo. Cette application, en plus de toutes les informations météo, vit toujours de la grande créativité de ses créateurs qui proposent des notifications uniques de leurs prévisions.

Meilleurs jeux de 2021 sur l’App Store d’Apple

La tendance de l’année : la connexion

En plus de reconnaître les meilleures applications et jeux destinés aux appareils Apple, les éditeurs mondiaux de l’App Store ont nommé la tendance de l’année.

L’objectif était d’identifier un mouvement qui a eu un impact durable sur la vie des gens et de reconnaître les applications et les jeux qui se sont démarqués à l’époque. La tendance principale de 2021 est « Connexion » ou « Connexion ». Les gagnants des tendances de cette année ont réuni les gens de manière significative, tout en répondant aux besoins sociaux, personnels et professionnels des utilisateurs du monde entier.

Les choix: