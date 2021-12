Le menu Démarrer de Windows 11 bénéficie d’une personnalisation supplémentaire, d’une application de paramètres améliorée et plus encore dans la dernière version d’Insider

Conclusion : la refonte visuelle majeure de Windows 11 par Microsoft a été quelque peu mitigée, compte tenu de la manière dont elle a supprimé plusieurs fonctionnalités et options de personnalisation de Windows 10 de la nouvelle expérience plus brillante. Cependant, la dernière version de Windows 11 Insider suggère que Microsoft améliore désormais progressivement la convivialité et la flexibilité de son nouveau système d’exploitation, avec des modifications subtiles du menu Démarrer et de la barre des tâches et une application de paramètres plus indépendante. Cet aperçu comprend également des améliorations de connectivité et de nombreuses corrections de bugs.

Une nouvelle disposition, une position centrée et des coins arrondis du menu Démarrer de Windows 11 en ont sans doute fait un cas de forme plutôt que de fonction, étant donné qu’il manque des options de personnalisation et de la flexibilité de la version Windows 10. Avec la barre des tâches, ces deux composants constituent une partie cruciale de l’expérience Windows, c’est pourquoi Microsoft a annoncé quelques améliorations de convivialité dans le dernier Windows 11 Insider Build 22509.

Bien qu’il s’agisse d’un changement subtil, le menu Démarrer peut désormais être modifié pour afficher une ligne supplémentaire de contenu, sous la section Épinglé ou Recommandé. La barre des tâches, quant à elle, affichera désormais la date et l’horloge sur les écrans secondaires, comme c’est le cas actuellement dans Windows 10. Elle n’affichera pas non plus d’icônes trop grandes au cas où vous auriez défini la mise à l’échelle du système à 125 %.

L’application Paramètres, qui ressemble et fonctionne beaucoup mieux dans Windows 11, devient plus autonome et n’ouvrira plus le Panneau de configuration pour accéder aux paramètres de partage avancés tels que la découverte de réseau, le partage de fichiers et d’imprimantes et le partage de dossiers publics. Ceux-ci apparaîtront désormais sous « Paramètres réseau avancés » dans l’application. La version d’aperçu restructure également la façon dont les notifications d’applications sont affichées pour les appels, les rappels ou les alarmes, tandis que le passage en mode avion préserve désormais le paramètre Bluetooth/Wi-Fi si vous avez précédemment allumé les radios avec le mode avion activé.

De plus, Microsoft a apporté plusieurs améliorations à l’expérience du Narrateur sur son navigateur Edge et a également inclus près de deux douzaines de corrections de bugs pour divers composants Windows, notamment la barre des tâches, la saisie, le fenêtrage et les paramètres.