MB WAY : Les arnaques génèrent 388 plaintes par mois sur GNR et PSP

MB WAY est la solution Multibanco qui vous permet d’effectuer des virements instantanés, des achats en ligne et physiques, de générer des cartes virtuelles MB NET et même de retirer de l’argent via votre smartphone, tablette ou PC.

En dépit d’être une solution fantastique et très simple à utiliser, MB WAY est également utilisé par les escrocs ! Au Portugal, en moyenne 388 plaintes par mois sont enregistrées auprès du GNR et du PSP.

Les arnaques utilisant MB WAY sont de plus en plus fréquentes. Dans ce cas, il ne s’agit pas exactement d’un échec du service, mais du fait que les utilisateurs facilitent et effectuent des opérations qui n’ont pas de sens.

Selon le CM, les arnaques avec MB WAY ont généré, au total, 388 plaintes par mois dans la GNR et la PSP. Fin octobre, la police avait enregistré 3379 plaintes liées au service. On sait également que, rien que cette année, des fraudeurs qui ont utilisé MB WAY dans un stratagème ont réussi à détourner près de 1,5 million d’euros.

Une source de GNR déclare que…

Les victimes sont choisies au hasard, tombant principalement sur les utilisateurs qui ont des produits à vendre sur internet, notamment sur les réseaux sociaux et autres plateformes de vente en ligne.

Selon les informations du GNR, les escrocs, dans l’intention prétendument de payer l’article que la victime a à vendre et profitant du manque de connaissance du fonctionnement de MB WAY, convainquent le vendeur de se rendre à un guichet automatique et l’associé le numéro de téléphone de l’escroc sur votre compte, qui pourra, à partir de là, y effectuer des transactions.

Recommandations GNR sur MB WAY