Bien qu’actuellement, ils fournissent déjà une assistance, les capacités des robots peuvent être améliorées, leur permettant d’effectuer encore plus de tâches. Par exemple, un robot assistant conçu pour aider les personnes à mobilité réduite a été testé pour la première fois dans un foyer britannique.

Le « robot de soutien humain » a été développé par Toyota.

Toyota a développé le « Human Support Robot », un robot assistant conçu pour aider les personnes ayant des problèmes de mobilité. Les chercheurs responsables espèrent qu’une version autonome pourra, à l’avenir, garantir un soutien domestique aux personnes ayant des besoins spécifiques.

Pour l’instant, le « Human Support Robot » parvient à récupérer des objets, à effectuer des interactions humaines de base, à ouvrir des portes et à divertir à travers des chansons et des danses. Le robot a été testé pour la première fois chez Anthony Walsh au Royaume-Uni. La maladie incurable du motoneurone lui a offert un fauteuil roulant et des difficultés de mobilité.

Ne pas pouvoir marcher le mois dernier a été très difficile. J’ai perdu ma mobilité et je dois être dépendante des autres, qui ne sont pas le genre de personne que j’étais.

Révélé Walsh, au moment de l’épreuve.

Peu de temps après avoir testé le « Human Support Robot » de Toyota, Anthony Walsh est décédé et la diffusion de l’expérience a été autorisée par la famille.

À l’époque, au Royaume-Uni, le « Human Support Robot » a été adopté comme robot domestique. Afin d’aider les personnes à mobilité réduite à effectuer des tâches, il est équipé d’un bras repliable et d’une gamme de capteurs et de caméras. Chez Anthony Walsh, le robot a pris des boissons dans le réfrigérateur et lui a remis des articles tels que des mouchoirs en papier et la télécommande de la télévision.

Nous avons juste un premier aperçu de ce que l’avenir nous réserve et de la technologie qui peut être manipulée pour aider les personnes dans mon état, en particulier celles qui n’ont peut-être pas le même réseau de soutien que moi. Je pense qu’il pourrait y avoir un endroit où ce robot pourrait être présent pour aider les gens de différentes manières dans leur vie quotidienne. Cela vous redonne une partie de votre indépendance…

dit Walsh.

Selon Toyota, le « Human Support Robot » convient aux personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies ou de blessures qui limitent leur mobilité.

Nous avons proposé le « robot de soutien humain » à des partenaires de recherche du monde entier, et bien que le robot ne soit pas à vendre au grand public, ce test avec Anthony Walsh a fourni des informations utiles sur la façon dont ce type de robot pourrait aider les gens à l’avenir . C’est l’expression parfaite de la façon dont Toyota, en tant qu’entreprise de mobilité, souhaite rendre la liberté de mouvement et les opportunités qu’elle offre accessibles à tous dans la société.

a expliqué Mark Van Lock, directeur technologique chez Toyota Motor Europe.

Toyota et ses partenaires veulent que le robot soit autonome

Bien qu’ils soient contrôlés manuellement, Toyota, la MND Association (axée sur les patients atteints d’une maladie du motoneurone) et le King’s College de Londres prévoient de rendre le « Human Support Robot » autonome, afin de répondre aux besoins et de s’adapter à l’environnement et aux préférences. de ses utilisateurs.

L’un des problèmes sur lesquels nous nous concentrons est de savoir comment faire en sorte que les robots apprennent en continu sans oublier leurs connaissances passées. Par exemple, comment pouvons-nous faire apprendre au robot quelle est la tasse préférée de l’utilisateur, puis y mettre le thé. Nous travaillons également sur des algorithmes permettant au robot d’apprendre de nouvelles tâches simplement en observant les humains, comme potentiellement préparer et administrer des médicaments.

A déclaré Oya Celiktutan, professeur de robotique au département d’ingénierie du King’s College de Londres.

