Regardez ceci: la bande-annonce de lancement de Halo Infinite arrive avant la sortie du 8 décembre

Très attendu : la bêta multijoueur de Halo Infinite lancée sans accroc, pour la plupart. Du moins, du point de vue de la stabilité et du gameplay (la passe de combat est une autre histoire). Avec un peu de chance, le jeu solo pourrait faire de même lorsqu’il arrivera dans les magasins la semaine prochaine le 8 décembre. bande-annonce de lancement.

45 secondes plus tard, et il est déjà clair que 343 Industries ont enfin repris l’essence de Halo, du moins d’un point de vue gameplay et visuel. D’après ce que nous avons vu dans les clips de gameplay précédemment publiés et maintenant dans cette bande-annonce, le combat est plus dur que jamais, mais possède toujours cette sensation de bac à sable à l’ancienne pour laquelle Halo est célèbre. Vous pouvez éclabousser vos ennemis avec un phacochère, les frapper avec le tout-puissant marteau à gravité ou recourir à des agrafes de série comme le fusil de combat ou le pistolet à plasma pour faire des ravages.

Vous pouvez même utiliser certains des nouveaux jouets du chef, tels que le lanceur de grappin, pour injecter un peu d’excitation dans vos rencontres. Dans la bande-annonce, le joueur s’attaque à une sorte de « tonneau » explosif rempli de plasma (selon les normes extraterrestres), le tient en l’air dans ses mains vêtues de gantelets et le jette dans une tour d’énergie; le faire exploser d’un seul coup. À en juger par certaines des premières vidéos d’impression que j’ai vues, je suppose que ce sera ainsi que les joueurs élimineront les divers avant-postes et campements ennemis de Halo Infinite de type Far Cry.

Entrez dans un camp, tuez tous les méchants, faites exploser la tour et répétez ; cela semble être la formule avec laquelle Infinite s’en tient à son contenu en monde ouvert. Il est possible que cette boucle s’émousse avec le temps, comme c’est sans doute le cas dans les jeux Far Cry (pour moi, en tout cas), mais nous espérons que 343 bouleversera suffisamment les choses pour que l’histoire continue de se dérouler.

En parlant d’histoire, la prémisse de Halo Infinite est la suivante : Master Chief doit trouver une nouvelle IA appelée « The Weapon » et l’utiliser pour localiser son ancien copain IA, Cortana, qui a disparu. Cela semble assez simple à première vue, mais il y aura presque certainement beaucoup de menaces nouvelles et anciennes à affronter en cours de route, et peut-être quelques rebondissements ici et là.

Si vous souhaitez jouer à la campagne solo de Halo Infinite, vous pouvez la pré-commander sur Steam ou le Microsoft Store pour 60 $. Vous pouvez également vous abonner au Xbox Game Pass pour PC ou Series X/S et y jouer le premier jour sans frais supplémentaires.