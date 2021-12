Red Magic 7 : le smartphone de jeu qui devrait faire ses débuts avec une charge rapide de 165 W

Les smartphones sont de mieux en mieux et avec des fonctionnalités qui n’étaient qu’une partie de notre imagination il y a quelques années. Quant aux téléphones dédiés au marché du jeu, ils s’efforcent eux aussi d’offrir aux joueurs le meilleur équipement chaque année.

Désormais, les dernières informations indiquent que Nubia lancera les smartphones de jeu Red Magic 7 et Red Magic 7 Pro avec une technologie de charge rapide de 165 W.

Red Magic 7 : smartphone gamer avec charge rapide de 165W

Selon les informations, le prochain smartphone de jeu Nubia Red Magic 7 arrivera accompagné du modèle Red Magic 7 Pro. Les deux modèles seront équipés d’une technologie de charge rapide de 165W. C’est vraiment une grande innovation par rapport aux 120W que le modèle précédent, le Red Magic 6, apporte.

Par conséquent, les nouveaux téléphones pour gamers de Nubie parient fortement sur une réduction significative du temps de charge de la batterie. Reste à savoir si sa capacité est meilleure ou non.

Malheureusement pour l’instant il n’y a pas plus de détails ou d’informations sur ce nouvel équipement de la marque chinoise. Cependant, il est supposé que Red Magic 7 arrivera avec un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement d’au moins 165 Hz, ce qui assurera une plus grande fluidité pour un gameplay parfait. Quant au processeur, tout indique que le téléphone est alimenté par le nouveau SoC haut de gamme Snapdragon 8 Gen1 de Qualcomm.

Il y a même des rumeurs selon lesquelles Nubia Red Magic 7 aurait une capacité de mémoire RAM LPDDR5 de 16 Go, et 512 Go de capacité de stockage interne, dans la variante Pro. Concernant le refroidissement, le smartphone chinois apportera un petit ventilateur. Et, bien sûr, un design gaming comme tous les modèles précédents.

Il ne nous reste plus qu’à attendre l’arrivée ou l’annonce officielle de ce modèle pour prendre toutes les piqûres et savoir ce qui a préparé la Nubie pour les joueurs mobiles.