Uber Pet : Vous pouvez désormais commander un Uber et emmener votre animal de compagnie

Uber continue d’innover au Portugal et a récemment lancé l’Uber Pet. Ce nouveau « service » permet aux utilisateurs de voyager avec leurs animaux de compagnie avec le même standard de qualité et de sécurité que tous les trajets Uber.

L’Uber Pet est disponible dans une première phase à Lisbonne, Porto et dans la région de l’Algarve.

Selon la déclaration envoyée à Netcost-security.fr, les utilisateurs pourront sélectionner Uber Pet comme nouvelle option de voyage au sein de l’application Uber, qui sera présentée comme un service indépendant, ainsi que d’autres produits proposés par la plate-forme tels que UberX, UberXL, Uber Vert, Confort ou Noir.

Le prix exact et le temps d’attente estimé seront affichés avant de demander le voyage. Avec des tarifs équivalents au mode UberX, mais avec un supplément de 2 € pour chaque trajet, l’option Uber Pet apporte plus de confort et de tranquillité lorsque vous voyagez avec des animaux de compagnie, car le chauffeur sera préalablement informé qu’il transportera un animal à l’intérieur de le véhicule.

Manuel Pina, directeur général d’Uber au Portugal a déclaré que…

L’Uber Pet est un autre exemple de l’engagement d’Uber à continuer à développer la technologie et l’innovation au Portugal tout en écoutant et en répondant aux différents besoins de nos utilisateurs. Avec cela, nous voulons offrir un autre service de mobilité inclusif, cette fois pour ceux qui ont besoin de voyager avec leur animal de compagnie de manière paisible et sûre.

Conseils pour voyager avec Uber Pet

Gardez votre chien ou votre chat attaché avec un collier, un harnais ou dans une cage de transport. Si votre animal n’est pas un chien ou un chat, une cage de transport sera nécessaire ;

Aidez les conducteurs à garder les véhicules propres pour tous les utilisateurs en utilisant une couverture/serviette pour protéger le siège et réduire le risque de dommages ou de saleté ;

Demandez à votre chauffeur s’il préfère où votre animal doit s’asseoir ;

Ne laissez pas votre animal seul.

Uber est arrivé au Portugal en juillet 2014 et est présent dans tout le pays. Dans les villes portugaises, Uber propose des options de voyage comme UberX, la solution la plus économique, Uber Green la première option de voyage à la demande 100 % électrique au monde, UberBLACK, le segment haut de gamme disponible exclusivement à Lisbonne, l’UberXL pour 6 utilisateurs , disponible à Porto, Lisbonne et Algarve, ou l’Uber Comfort.

Uber connecte les utilisateurs aux chauffeurs dans plus de 10 000 villes dans plus de 900 zones métropolitaines et 80 pays à travers le monde.