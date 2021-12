Google a beaucoup plus de nouveautés à venir pour améliorer Android

Google prépare de manière récurrente des nouveautés pour Android, qu’il lance largement et pour de nombreux smartphones. Ces améliorations apportent de nouvelles fonctionnalités au système, que les utilisateurs adoptent rapidement.

Le géant de la recherche présente une nouvelle fois un nouveau lot d’actualités qu’il mettra en œuvre dans les prochains mois. Ceux-ci se concentrent sur Android et sont répartis sur de nombreux domaines où le système est présent.

La nouvelle devrait arriver bientôt et couvrir presque tous les smartphones Android. Certains seront exclusifs à certains équipements, mais leur généralité sera ouverte à tous.

Tout semble commencer avec Google Photos, qui aura des nouveautés dans le domaine des souvenirs. La fonctionnalité regroupera désormais les temps forts par festivités, pour être plus utile aux utilisateurs. De plus, les collections seront présentes dans un nouveau widget qui sera également disponible.

Dans ce domaine des wigets, il y aura d’autres nouveautés, avec de nouvelles propositions pour YouTube et Google Play Books. Comptez également sur l’arrivée de la Family Bell sur Android, qui était déjà sur les écrans intelligents et les enceintes. Ces rappels seront le moyen d’interagir au sein de la famille.

Dans le domaine dédié à l’automobile, il y aura aussi des nouveautés importantes. Le premier est sur Android Auto, qui verra une partie de son interface modifiée, pour faciliter l’interaction avec les messages. De plus, lors de la connexion du smartphone à la voiture, tout sera plus rapide et plus intuitif.

Quelque chose de totalement différent sera la possibilité d’utiliser Android comme clé de la BMW. Les modèles 2020 et 2022 auront dans Pixels et Galaxy S21 une intégration qui donnera un contrôle total sur les serrures de ces véhicules.

Enfin, dans le domaine de la sécurité, Android commencera à supprimer les autorisations attribuées aux applications qui ne sont pas utilisées. Ainsi, et de manière transparente, la sécurité est garantie. Dans le domaine du clavier, les emojis gagnent en importance et il sera possible de mixer ces propositions pour être encore plus expressifs.