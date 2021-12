Microsoft réaméliore le menu Démarrer de Windows 11

Windows 11 est un système qui commence à être largement utilisé. Microsoft a sorti cette nouvelle version et, petit à petit, elle a ouvert son utilisation à de plus en plus d’utilisateurs et à de nouveaux matériels.

Bien sûr, le géant du logiciel n’a pas ralenti les développements et introduit souvent de nouvelles choses. C’est exactement ce qu’apporte la dernière version du programme Insiders, cette fois axée sur le menu Démarrer et ce qu’il a à offrir aux utilisateurs.

Introduite il y a quelques heures, la Build 22509 est toujours réservée aux utilisateurs du programme Insiders de Windows 11. Elle suit le cycle de développement de ce système, améliorant ainsi ce que Microsoft propose à ses utilisateurs.

Le menu Démarrer offre maintenant beaucoup plus

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus visibles de cette version est même l’accent mis sur les améliorations et certains changements de poids dans le menu Démarrer. Celui-ci dispose désormais de 3 niveaux de personnalisation.

Cette configuration se trouve dans les paramètres de Windows 11, disposant désormais d’un espace dédié à cette nouvelle fonctionnalité. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez plus ou moins de signets ou plus ou moins de recommandations d’applications Microsoft.

Autres nouveautés dédiées à Windows 11 de Microsoft dans ce build

Une autre amélioration apportée par Microsoft avec cette version du programme Insiders était une intégration encore plus étroite avec Edge. Ce dernier peut désormais utiliser le Narrateur pour aider les utilisateurs à naviguer sur Internet, en décrivant ce qu’ils voient dans le navigateur Windows 11.

En plus de ces deux nouvelles fonctionnalités, il y a aussi la correction normale des problèmes et l’amélioration générale des performances. Microsoft décrit ces correctifs en détail et révèle que beaucoup se concentrent sur les performances globales du nouveau système d’exploitation.

Cette version sera désormais testée et analysée par les utilisateurs de ces versions Dev de Windows 11. Microsoft corrigera ultérieurement les éventuelles failles et publiera la version finale de son système d’exploitation, pour que tous les utilisateurs puissent l’utiliser pleinement.