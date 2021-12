Bitcoin dépasse PayPal en valeur transférée et est juste derrière Visa et Mastercard

Le marché des crypto-monnaies divise les opinions des utilisateurs. S’il y a des gens qui ne soutiennent pas ce secteur, pointant divers problèmes et conséquences pour ceux qui investissent, ainsi que pour le monde économique, il y a aussi ceux qui voient l’avenir de l’économie mondiale dans les monnaies numériques.

Pour renforcer encore le deuxième avis, des informations récentes indiquent que les Bitcoins ont dépassé PayPal en valeur transférée. La crypto-monnaie populaire était juste derrière Visa et Mastercard.

La valeur transférée en Bitcoins dépasse celle de PayPal

Le cabinet d’analyse de marché Blockdata a révélé des informations intéressantes sur le volume de transactions traitées par les principales institutions de paiement internationales par rapport au Bitcoin. Selon les données publiées, la crypto-monnaie gagne de plus en plus de force, une tendance qui a commencé à se vérifier à partir de l’année 2009. À ce jour, la monnaie numérique s’est démarquée et compte sur de plus en plus d’investissements réalisés, avec 99,987% de disponibilité. et des millions de dollars de transactions traitées quotidiennement.

Le rapport de la société montre que Bitcoins a réussi à surpasser PayPal en termes de montant d’argent déplacé au cours des trimestres au cours de cette année 2021. Au total, la crypto-monnaie précieuse et populaire a enregistré des mouvements de l’ordre de 489 milliards de dollars, tandis que PayPal a traité un total de 302 milliards de dollars. Cette différence significative montre clairement la croissance et le potentiel de la monnaie numérique dans le monde.

Cependant, les Bitcoins sont toujours à la traîne des grandes entités telles que Visa et Mastercard, avec respectivement 3,2 milliards et 1,8 milliard de dollars traités. En termes de comparaison, ces deux institutions surperforment le rival numérique d’environ 560%.

D’autre part, Blockdata est d’avis que Bitcoin a de grandes chances de dépasser Visa et Mastercard dans un avenir proche. Mais, pour cela, trois conditions seront nécessaires :

Augmentation du prix du Bitcoin

Augmenter le nombre de transactions

Augmentez également le montant moyen envoyé par transaction unique

Il a donc été intéressant d’observer cette concurrence entre les crypto-monnaies et les entités plus traditionnelles. Qui pourrait gagner dans quelques années ?

Bitcoin peut-il battre Visa et Mastercard ?