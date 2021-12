Tesla a sorti un autre gadget ! Cyberwhistle épuisé en quelques heures

Tesla a toujours été dédié à ses voitures et à créer les meilleures propositions dans le domaine des tramways. Même en se concentrant sur ses propositions plus larges, la société d’Elon Musk a réservé un espace pour créer d’autres solutions pour le marché.

C’est là qu’interviennent les gadgets que l’entreprise crée pour montrer aux clients sa polyvalence. La proposition la plus récente était un sifflet, avec une esthétique clairement inspirée de son pick-up Cybertruck. Cyberwhistle est arrivé sur le marché et s’est vendu en quelques heures.

Bien que cela ne soit pas son objectif principal, Tesla a montré à ses clients qu’il pouvait aller au-delà des voitures et de ses propositions de véhicules électriques. Ses planches de surf sont bien connues, qui se sont rapidement vendues et ne sont plus sorties.

Cette fois, il a concentré ses efforts sur un nouveau gadget, qui se vend 50 $. On parle de Cyberwhistle, un nouveau sifflet. En plus de servir de lanceur d’alerte, il vise à donner encore plus d’importance à Cybertruck et à son design unique, qui n’a toujours pas réussi à sillonner les routes américaines.

L’homme fort de Tesla, Elon Musk, a fini par profiter de ce moment pour s’exprimer sur Twitter. Son commentaire avait une cible bien précise : le nouveau chiffon de nettoyage d’Apple, qui était également très apprécié des consommateurs.

Ce nouveau gadget de Tesla a finalement été épuisé, un scénario attendu. Il n’aura fallu que quelques heures pour que Cyberwhistle ne soit plus disponible sur sa page dédiée sur le site de Tesla.

Toujours sur Cyberwhistle, la description de Tesla est très claire sur ce qu’elle a créé. Il s’agit d’un produit inspiré de Cybertruck et d’une édition limitée, il s’agit d’un article de collection haut de gamme fabriqué en acier inoxydable de qualité médicale avec une finition polie. Le sifflet comprend une fonction de fixation intégrée pour plus de polyvalence.

Il est une fois de plus prouvé que tout ce que Tesla met sur le marché est une success story. Ce nouveau gadget, qui n’est autre qu’un sifflet, est à nouveau en rupture de stock, même à un prix que l’on peut considérer comme élevé. Cyberwhistle et ouvre la voie à Cybertruck, qui pourrait bientôt arriver.