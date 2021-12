Il y a déjà des dates pour l’arrivée de One UI 4 et Android 12 sur les smartphones Galaxy de Samsung

On sait que Samsung s’engage à apporter le One UI 4 à ses smartphones dès que possible. Cette personnalisation est basée sur Android 12 et apporte ainsi à vos smartphones toutes les nouvelles fonctionnalités que Google a développées.

Ce processus étant déjà en cours, il est maintenant temps d’en savoir plus. Les plans de la marque pour l’Europe ont été dévoilés et montrent que le One UI 4 atteint vraiment un gros lot de smartphones. Voyez quand votre Samsung Galaxy obtient Android 12.

Depuis que Google a présenté Android 12, Samsung prépare sa personnalisation de ce système. One UI 4 apportera aux smartphones Galaxy toutes les nouveautés qui ont été développées et qui font de cette nouvelle version un véritable changement.

Toutes les améliorations ont été intégrées à One UI 4 et, comme d’habitude, Samsung a poussé cette version encore plus loin. Il a des changements spécifiques qu’il souhaite apporter à ses smartphones, dans des domaines très différents, de la photographie à la sécurité.

Avec des versions déjà testées, comme c’est le cas avec le Galaxy Fold 3 en Corée, et même avec le lancement de la version stable pour le Samsung Galaxy S21, cette voie est fermement tracée. Désormais, et selon les informations publiées, les dates de sortie sont fixées.

Arrivée de One UI 4 et Android 12 sur Samsung Galaxy

déjà mis à jour

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

décembre 2021

Galaxy Flip 3

Galaxy Fold 3

janvier 2022

Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE

Galaxy S10, S10+, S10e, S10 Lite

Galaxy Note 20 (Ultra)

Galaxy Note 10 (Plus)

Galaxy Z Flip (5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Fold

Février 2022

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy A42, A52, A52s, A72

Galaxy Tab S7 (Plus)

avril 2022

Galaxie A51, A71

Galaxy Tab S7 FE

mai 2022

Galaxy A32 5G

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Tab S6 (Lite)

Galaxy Tab Active 3

juin 2022

Galaxie M21, M31, M31s, M32

Galaxy A12, A31, A32 4G, A41

Galaxy Tab A7 (2020), A7 Lite

juillet 2022

Galaxie M11, M12

Galaxy A03s, A12, A22,

Galaxy Xcover 5

août 2022

Ces fenêtres de temps ont été présentées aux Pays-Bas, mais sont considérées comme la norme pour le reste de l’Europe. Les données se référant aux lancements déjà effectués par Samsung et à ce qui est attendu pour décembre montrent que cela devrait correspondre à ce que sera la réalité au Portugal.

Ainsi, le processus de mise à jour de Samsung pour ses smartphones Samsung Galaxy devrait se poursuivre ce mois-ci. Les prochains à recevoir le One UI 4 devraient être le Galaxy Flip 3 et le Galaxy Fold 3, et cette mise à jour est attendue en décembre.

Le plan que tous les utilisateurs de smartphones Samsung attendaient est ainsi esquissé. Le One UI 4 est déjà une réalité, comme on le voit sur le Galaxy S21 et le sera bientôt sur encore plus de smartphones de la marque.