Polaris présente son premier UTV tout électrique, le Ranger XP Kinetic

En bref : Polaris a présenté son premier utilitaire tout électrique côte à côte, le Ranger XP Kinetic. Cela peut ne pas sembler très attrayant au début, mais un UTV électrique offre de nombreux avantages par rapport à ses homologues à essence.

Le Ranger XP Kinetic est doté d’un nouveau groupe motopropulseur électrique né d’un partenariat entre Polaris et Zero Motorcycles qui génère 110 chevaux et 140 lb-pi de couple instantané. Il est capable de remorquer jusqu’à 2 500 livres et peut transporter 1 250 livres, le leader de l’industrie. En plus des vitesses élevées et basses, il propose trois modes de conduite supplémentaires – Eco+, Standard et Sport – pour mieux répondre à la tâche à accomplir.

Polaris présente plusieurs scénarios qui pourraient aider à convaincre les acheteurs directs de se tourner vers un UTV électrique.

Par exemple, la transmission comporte moins de pièces mobiles pour des coûts de maintenance inférieurs. De plus, un groupe motopropulseur électrique est beaucoup plus silencieux qu’un modèle à essence, ce qui facilite la conversation pendant le fonctionnement. De plus, cela pourrait permettre à un utilisateur de se rendre au travail plus tôt le matin sans craindre de réveiller les voisins, ou même fournir un fonctionnement plus silencieux autour des terrains de chasse.

Le Ranger XP Kinetic est proposé en tant que modèle à trois places dans les finitions premium et ultime. L’ensemble premium comprend une batterie lithium-ion de 14,9 kWh avec une autonomie estimée jusqu’à 45 miles, tandis que l’ultime passe à une batterie de 29,8 kWh pouvant parcourir jusqu’à 80 miles. Les acheteurs bénéficient également d’un écran d’infodivertissement de 7 pouces avec la garniture haut de gamme aux côtés de haut-parleurs montés sur le tableau de bord.

Le prix commence à 24 999 $ pour le Ranger XP Kinetic premium et s’échelonne jusqu’à 29 999 $ pour la finition ultime. Les modèles sont disponibles à la réservation à partir d’aujourd’hui, les premières expéditions étant attendues à l’été 2022.