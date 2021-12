Windows 11 est déjà presque dans 9% des PC selon AdDuplex

Windows 11 est sorti début octobre et nous avons beaucoup écrit à ce sujet depuis. Cependant, la réalité est que Windows 10 est toujours la version de Windows la plus utilisée dans le monde et les chiffres le prouvent. Malgré cela, la croissance de Windows 11 est plus qu’acceptable et pour preuve nous avons les données publiées par les gens d’AdDuplex sur un échantillon de 60 000 ordinateurs.

Selon les données fournies par Adduplex correspondant à fin novembre, Windows 11 a déjà atteint une part de 8,6% (qui monte à 8,9% si l’on ajoute les Insiders).

Quant à Windows 10, la version la plus utilisée dans le monde est la 21H1 (36,3%), suivie de la 20H2 (31,8%). Loin derrière se trouve Windows 10 21H2, la dernière version disponible du précédent système d’exploitation de Microsoft.

A mon humble avis, le quota atteint jusqu’à présent par Windows 11 n’est pas mal du tout. Gardez à l’esprit que nous sommes dans les premiers mois d’un lancement échelonné, que de nombreuses personnes préfèrent attendre avant de mettre à jour leur équipement et, surtout, qu’un grand nombre d’appareils ne peuvent pas mettre à jour vers Windows 11 car ils ne répondent pas aux exigences du système d’exploitation. (comme l’activation du TPM 2.0 et du démarrage sécurisé).

Et pour vous, que pensez-vous de ces chiffres ? Pensez-vous que Microsoft aurait dû atteindre un quota plus élevé avec Windows 11 ? Qu’est-ce qui vous empêche de mettre à jour votre équipement ? On vous lit dans les commentaires !